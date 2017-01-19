Федеральные новости
Погода: -22 - -24 °C
Курсы ММВБ: $60,32 €64,34
29 января

Госдума приняла закон об отмене уголовного наказания за побои в семье

НАСА предупреждает: в феврале на Землю упадёт гигантский астероид

28 января

Срок бесплатной приватизации жилья закончится 1 марта

27 января

«Киберпонедельник»: россияне смогут купить товары со скидкой в интернет-магазинах

Все легкие истребители ВКС РФ может заменить новый МиГ-35

Россияне выбрали Трампа, интересовались Brexit и войной в Сирии

Реальные пенсии россиян в 2017 году выросли на 2%

Россиян в 2020 году перепишут за 50 млрд рублей

26 января

Россиянам хотят запретить называть детей нелепыми именами из аббревиатур, цифр и мата

Путин поздравил жительницу Подмосковья со 100-летием

Под пристальное внимание Роскачества в 2017 году попадут сыры и йогурты

Большинство россиян высказалось «за» запрет продажи сигарет новому поколению

Все новости

Самое читаемое
НАСА предупреждает: в феврале на Землю упадёт гигантский астероид
Lada обошла Mazda и Mitsubishi по продажам в Европе
Госдума приняла закон об отмене уголовного наказания за побои в семье
Российским школьникам не расскажут о сексуальном воспитании
Депутаты Госдумы предложили увеличить штраф за непропуск скорой помощи в 60 раз и лишать водителей прав

Посмотреть все

17:37, 29 января
0 1093
Автор: Антон Кирпичев

Госдума приняла закон об отмене уголовного наказания за побои в семье

Депутаты проголосовали «за» законопроект в третьем чтении.

08:00, 29 января
0 28352
Автор: Мартынов Виктор

НАСА предупреждает: в феврале на Землю упадёт гигантский астероид

При столкновении он может вызвать цунами.

18:48, 27 января
0 356
Автор: Екатерина Дьякова

Все легкие истребители ВКС РФ может заменить новый МиГ-35

Пока это только планы начальства ВКС.

14:50, 27 января
0 524
Автор: Антон Кирпичев

Россияне выбрали Трампа, интересовались Brexit и войной в Сирии

ВЦИОМ представил пять главных событий 2016 года по версии жителей России.

18:49, 26 января
0 509
Автор: Екатерина Дьякова

Путин поздравил жительницу Подмосковья со 100-летием

Нина Ивановна является тружеником тыла и ветераном труда.

11:00, 26 января
0 8422
Автор: Антон Кирпичев

Lada обошла Mazda и Mitsubishi по продажам в Европе

Российская марка вошла в топ-20 европейского авторынка.

16:25, 24 января
0 864
Автор: Антон Кирпичев

Депутаты Госдумы предложили увеличить штраф за непропуск скорой помощи в 60 раз и лишать водителей прав

Законопроект предполагает повысить суммы с 500 рублей до 30 тысяч рублей.

15:50, 24 января
0 923
Автор: Антон Кирпичев

Российским школьникам не расскажут о сексуальном воспитании

Против уроков выступила министр образования России.

09:59, 24 января
0 552
Автор: Екатерина Дьякова

За последние пять лет россияне стали сидеть в соцсетях на 20% дольше

Больше всего пользователей среди москвичей - 49%.

15:24, 23 января
0 617
Автор: Екатерина Дьякова

«Геопочта» вышла за пределы Подмосковья

Почти 40% пользователей являются индивидуальными предпринимателями.

18:00, 21 января
0 4796
Автор: Антон Кирпичев

Ульяновский суд запретил россиянам смотреть на вяленую свинину

Фото и цены на хамон "угрожают конситуционному строю России".

22:05, 19 января
0 772
Автор: Светлана Снежина

Дмитрий Чугунов: «Единственный способ убить коррупцию – перейти на автоматизированную систему техосмотра»

Показать еще