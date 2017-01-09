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16 января

За неправильно начисленные услуги ЖКХ оштрафуют управляющие компании

Малый бизнес хотят допустить к ремонту авто по ОСАГО

Алексей Кудрин: «Пенсионный возраст нужно начать повышать с 2019 года»

Мошенники получили от страховых компаний по ОСАГО почти 40 млрд рублей

В России появился новый праздник: День войск национальной гвардии

Птица из двух регионов России не попадет за границу и на отечественные прилавки из-за гриппа

Центробанк России выпустил серебряную монету номиналом 2 рубля с изображениями верблюда и лошади

В российских поездах появится Wi-Fi

Должники после оплаты долга смогут через сутки покинуть Россию

В поездах дальнего следования поставят Wi-Fi

13 января

У непропустивших скорую помощь водителей предлагают отнимать автомобили

Пенсионный возраст россиян хотят увеличить

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16:00, 16 января
0 318
Автор: Мартынов Виктор

Мошенники получили от страховых компаний по ОСАГО почти 40 млрд рублей

Самые распространённые способы обмана – подделка полисов, фальшивые договоры и ненастоящие аварии.

11:38, 16 января
0 165
Автор: Екатерина Дьякова

В поездах дальнего следования поставят Wi-Fi

В среднем цена доступа к Wi-Fi обойдется пассажирам в 100-200 рублей за сутки поездки.

10:47, 13 января
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Автор: Екатерина Дьякова

В Москве пройдут похороны Доктора Лизы

25 декабря борт Минобороны РФ Ту-154 рухнул в Черное море недалеко от Сочи. Всего погибли 92 человека, в том числе 8 членов экипажа.

16:27, 12 января
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Автор: Екатерина Дьякова

Приложение для быстрых похорон Umer вышло в России

Анонсировал свой новый сервис Дмитрий Геранин на странице в Фейсбуке.

14:33, 11 января
0 1389
Автор: Екатерина Дьякова

С 1 января изменился порядок предоставления оплаты ЖКУ

Соответствующий документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.

18:17, 10 января
0 493
Автор: Екатерина Дьякова

Антитабачные препараты внесут в список жизненно необходимых лекарств

Получить их можно будет после консультации врача по полису ОМС.

11:46, 10 января
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Автор: Екатерина Дьякова

Наказание за неуплату «Платона» ужесточат

Соответствующие поправки будут подготовлены Минтрансом по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича.

11:40, 10 января
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Автор: Антон Кирпичев

В Россию возобновил экспресс-доставку интернет-ритейлер AliExpress

В компании отмечают, что приостановка услуги не отразилась на отправке посылок почтой.

18:39, 9 января
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Автор: Екатерина Дьякова

Около 1,5% сладких подарков для детей в России не соответствуют требованиям

Роспотребнадзор проверил качество детских новогодних сладких подарков.

17:35, 9 января
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Автор: Екатерина Дьякова

До конца января российские пенсионеры получат единовременную выплату

По пять тысяч рублей выплатит ПФР всем российским пенсионерам.

08:30, 9 января
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Автор: Антон Кирпичев

Автомобили российского производства подорожали в 2017 году

В частности, цены повысил автоконцерн Lada.

07:00, 9 января
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Автор: Антон Кирпичев

Это скрывают от общественности. Земля будет уничтожена в октябре 2017 года?

Об очередном конце света заявил ученый Дэвид Мид.

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