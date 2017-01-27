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3 февраля

Установили личность террориста, напавшего на военных у Лувра

Растерзанная собаками москвичка оказалась вдовой известного диктора

Россия ограничит поставки говядины из Минской области

В Киеве заварили входную дверь в российский банк

Девушка прикурила от церковной свечи ради фото для соцсети

Почетную премию «Сезар» вручат Джорджу Клуни

Во Франции нападение на солдат в Лувре расценили как теракт

Стриптизерша станцевала для главврача в онкодиспансере Подмосковья

Открытие «Золотой маски» впервые пройдет не в Москве

Facebook открыл раздел для знакомств

В Лувр пытался проникнуть человек с ножом и двумя подозрительными чемоданами

Центробанк может инициировать блокировку мошеннических сайтов

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22:09, 3 февраля
0 144
Автор: Татьяна Петрова

Установили личность террориста, напавшего на военных у Лувра

По предварительным данным им оказался 29-летний египтянин.

21:16, 3 февраля
0 283
Автор: Татьяна Петрова

Растерзанная собаками москвичка оказалась вдовой известного диктора

Погибшая пенсионерка была супругой советского диктора Кирилла Ваца.

20:54, 3 февраля
0 134
Автор: Татьяна Петрова

Россия ограничит поставки говядины из Минской области

Такие меры приняли в связи с сомнением в качестве продукции белорусской компании.

20:27, 3 февраля
0 255
Автор: Татьяна Петрова

В Киеве заварили входную дверь в российский банк

Представители Национального корпуса заблокировали дверь в банк ВТБ. Видео

19:08, 3 февраля
0 298
Автор: Татьяна Петрова

Девушка прикурила от церковной свечи ради фото для соцсети

Возбуждено уголовное дело.

18:16, 3 февраля
0 269
Автор: Татьяна Петрова

Во Франции нападение на солдат в Лувре расценили как теракт

Премьер-министр Бруно Ле Ру назвал действия неизвестного «терраристической атакой».

17:21, 3 февраля
0 418
Автор: Татьяна Петрова

Стриптизерша станцевала для главврача в онкодиспансере Подмосковья

Такой подарок сделали руководителю сотрудники медучреждения.

16:50, 3 февраля
0 199
Автор: Татьяна Петрова

Открытие «Золотой маски» впервые пройдет не в Москве

В этом году фестиваль стартует в Перми.

15:30, 3 февраля
0 295
Автор: Татьяна Петрова

В Лувр пытался проникнуть человек с ножом и двумя подозрительными чемоданами

Чтобы остановить вооруженного мужчину, военный был вынужден открыть огонь.

14:56, 3 февраля
0 298
Автор: Татьяна Петрова

Центробанк может инициировать блокировку мошеннических сайтов

Правомочия получены для ресурсов в домене .su.

14:36, 3 февраля
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Автор: Татьяна Петрова

Старейшая актриса России умерла на 103-м году жизни

Прощание с легендарной артисткой пройдет 6 февраля.

14:02, 3 февраля
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Автор: Татьяна Петрова

«Роскосмос»: коммерческий пуск «Протона-М» состоится весной

Ракета-носитель должна отправиться в космос в начале апреля.

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