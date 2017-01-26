Жители России назвали лучшим смартфоном 2016 года Samsung Galaxy S7 Edge
Россиянам будут выдавать биометрические паспорта в МФЦ
Тарифы в системе «Платон» повысят, но они будут ниже запланированных ранее
На новых российских купюрах появятся мост на остров Русский, космодром «Восточный» и Херсонес Таврический
На приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму российским властям потребуется три года
Водителям скорой помощи не разрешат таранить автомобили
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