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1 февраля

Жители России назвали лучшим смартфоном 2016 года Samsung Galaxy S7 Edge

Россиянам будут выдавать биометрические паспорта в МФЦ

Тарифы в системе «Платон» повысят, но они будут ниже запланированных ранее

На новых российских купюрах появятся мост на остров Русский, космодром «Восточный» и Херсонес Таврический

На приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму российским властям потребуется три года

Водителям скорой помощи не разрешат таранить автомобили

Россиян планируют штрафовать за ввоз в страну санкционных продуктов

Через месяц в России появится ипотека под 8% годовых

31 января

Российский рубль ожидает десятипроцентная девальвация

В России поделят жилье на роскошное и недорогое, чтобы изъять его за долги

В число европейских бестселлеров попали две модели Lada

ЕГЭ-2017: тестовая часть останется только в иностранном языке

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00:04, 1 февраля
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Автор: Светлана Снежина

Александр Сидякин: «В Сингапуре за непропуск машины скорой водителю грозит штраф в 5 тысяч долларов»

23:29, 31 января
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Автор: Светлана Снежина

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13:00, 30 января
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Автор: Антон Кирпичев

Француженка стала самой красивой девушкой на планете. Фото

Титул «Мисс Вселенная - 2016» получила Ирис Миттенэр.

09:08, 30 января
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Автор: Антон Кирпичев

«Киберпонедельник»: россияне смогут купить товары со скидкой в интернет-магазинах

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17:37, 29 января
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Автор: Антон Кирпичев

Госдума приняла закон об отмене уголовного наказания за побои в семье

Депутаты проголосовали «за» законопроект в третьем чтении.

08:00, 29 января
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Автор: Мартынов Виктор

НАСА предупреждает: в феврале на Землю упадёт гигантский астероид

При столкновении он может вызвать цунами.

18:48, 27 января
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Автор: Екатерина Дьякова

Все легкие истребители ВКС РФ может заменить новый МиГ-35

Пока это только планы начальства ВКС.

14:50, 27 января
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Автор: Антон Кирпичев

Россияне выбрали Трампа, интересовались Brexit и войной в Сирии

ВЦИОМ представил пять главных событий 2016 года по версии жителей России.

18:49, 26 января
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Автор: Екатерина Дьякова

Путин поздравил жительницу Подмосковья со 100-летием

Нина Ивановна является тружеником тыла и ветераном труда.

11:00, 26 января
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Автор: Антон Кирпичев

Lada обошла Mazda и Mitsubishi по продажам в Европе

Российская марка вошла в топ-20 европейского авторынка.

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