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31 декабря

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Видео

29 декабря

Автопроизводители подняли цены на машины

Средства для укладки волос и дезодоранты могут пропасть с прилавков после запрета «Боярышника»

28 декабря

В России обнаружен новый ВИЧ

Стала известна возможная причина падения лайнера Ту-154. СМИ опубликовали расшифровку бортовых самописцев

Lexus и Volkswagen отзывают десятки тысяч популярных марок автомобилей в России

«Командир, падаем». Стали известны последние слова пилота разбившегося Ту-154

27 декабря

Система ГЛОНАСС будет встроена в каждый российский мусоровоз

Жертв авиакатастрофы Ту-154 похоронят на мемориальном кладбище в Подмосковье

Бабич станет новым послом в Турции? Песков прокомментировал информацию о назначении

Автомобилисты останутся без страховых выплат по ОСАГО

Найден первый черный ящик с разбившегося Ту-154

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Автомобилисты останутся без страховых выплат по ОСАГО
Стала известна возможная причина падения лайнера Ту-154. СМИ опубликовали расшифровку бортовых самописцев
В Чёрном море разбился самолёт с 92 российскими пассажирами
«Командир, падаем». Стали известны последние слова пилота разбившегося Ту-154
26 декабря станет днём траура по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем

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23:55, 31 декабря
0 493
Автор: Дарья Рыкова

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Видео

Mosaica.ru публикует поздравление главы государства на час раньше обещанного времени.

15:30, 29 декабря
0 854
Автор: Мартынов Виктор

Средства для укладки волос и дезодоранты могут пропасть с прилавков после запрета «Боярышника»

В них более 25 градусов спирта.

12:04, 28 декабря
0 3682
Автор: Мартынов Виктор

Стала известна возможная причина падения лайнера Ту-154. СМИ опубликовали расшифровку бортовых самописцев

Перед падением пилоты обнаружили проблему с закрылками.

07:25, 28 декабря
0 1357
Автор: Екатерина Дьякова

«Командир, падаем». Стали известны последние слова пилота разбившегося Ту-154

Расшифрован первый «черный ящик».

15:21, 27 декабря
0 525
Автор: Екатерина Дьякова

Система ГЛОНАСС будет встроена в каждый российский мусоровоз

Переоборудование машин начнется уже в следующем году.

14:32, 27 декабря
0 644
Автор: Екатерина Дьякова

Жертв авиакатастрофы Ту-154 похоронят на мемориальном кладбище в Подмосковье

Похороны предложили провести со всеми военными почестями.

14:21, 27 декабря
0 632
Автор: Иван Белый

Бабич станет новым послом в Турции? Песков прокомментировал информацию о назначении

Накануне ряд федеральных СМИ сообщил, что полпред президента в ПФО Михаил Бабич может быть назначен послом России в Турции.

10:30, 27 декабря
0 17713
Автор: Мартынов Виктор

Автомобилисты останутся без страховых выплат по ОСАГО

Денежные компенсации заменят ремонтом автомобиля за счёт страховщика.

10:18, 27 декабря
0 493
Автор: Екатерина Дьякова

Найден первый черный ящик с разбившегося Ту-154

Расшифровкой бортового самописца займутся специалисты в Подмосковье.

08:59, 27 декабря
0 514
Автор: Екатерина Дьякова

2017 год Путин встретит дома, а Васильев отправится в лес. Где отметят праздники ведущие политики России

Ведущие политические деятели России рассказали, где будут встречать Новый год и проводить праздничные каникулы.

07:13, 27 декабря
0 396
Автор: Екатерина Дьякова

В авиакатастрофе над Черным морем погибли 28 жителей Подмосковья

Утром 25 декабря недалеко от Сочи в Черном море разбился борт Минобороны Ту-154.

17:19, 26 декабря
0 472
Автор: Екатерина Дьякова

Выборы в Госдуму и война в Сирии. Россияне назвали наиболее резонансные события года

Всего было опрошено 1600 человек в 46 регионах России.

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