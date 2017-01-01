Федеральные новости
Погода: -16 - -18 °C
Курсы ММВБ: $59,90 €63,11
9 января

Курильщиков будут пугать новыми пачками для сигарет

Около 1,5% сладких подарков для детей в России не соответствуют требованиям

До конца января российские пенсионеры получат единовременную выплату

В первый рабочий день 2017 года официальный курс доллара упал ниже 60 рублей

Прокуратура России признала, что правила обжалования штрафов ГИБДД нарушают права водителей

В России хотят запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2014 года

У AliExpress возникли проблемы с доставкой товаров в Россию

Автомобили российского производства подорожали в 2017 году

За употребление торта или мясной отбивной россиян могут поместить в психиатрическую больницу

Это скрывают от общественности. Земля будет уничтожена в октябре 2017 года?

4 января

Проезд в поездах дальнего следования подорожал на 5%

31 декабря

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Видео

Все новости

Самое читаемое
Это скрывают от общественности. Земля будет уничтожена в октябре 2017 года?
Автомобили российского производства подорожали в 2017 году
В России хотят запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2014 года
За употребление торта или мясной отбивной россиян могут поместить в психиатрическую больницу
У AliExpress возникли проблемы с доставкой товаров в Россию

Посмотреть все

18:39, 9 января
0 223
Автор: Екатерина Дьякова

Около 1,5% сладких подарков для детей в России не соответствуют требованиям

Роспотребнадзор проверил качество детских новогодних сладких подарков.

17:35, 9 января
0 251
Автор: Екатерина Дьякова

До конца января российские пенсионеры получат единовременную выплату

По пять тысяч рублей выплатит ПФР всем российским пенсионерам.

08:30, 9 января
0 2623
Автор: Антон Кирпичев

Автомобили российского производства подорожали в 2017 году

В частности, цены повысил автоконцерн Lada.

07:00, 9 января
0 4827
Автор: Антон Кирпичев

Это скрывают от общественности. Земля будет уничтожена в октябре 2017 года?

Об очередном конце света заявил ученый Дэвид Мид.

23:55, 31 декабря
0 1007
Автор: Дарья Рыкова

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Видео

Mosaica.ru публикует поздравление главы государства на час раньше обещанного времени.

15:30, 29 декабря
0 1193
Автор: Мартынов Виктор

Средства для укладки волос и дезодоранты могут пропасть с прилавков после запрета «Боярышника»

В них более 25 градусов спирта.

12:04, 28 декабря
0 5944
Автор: Мартынов Виктор

Стала известна возможная причина падения лайнера Ту-154. СМИ опубликовали расшифровку бортовых самописцев

Перед падением пилоты обнаружили проблему с закрылками.

07:25, 28 декабря
0 2249
Автор: Екатерина Дьякова

«Командир, падаем». Стали известны последние слова пилота разбившегося Ту-154

Расшифрован первый «черный ящик».

15:21, 27 декабря
0 756
Автор: Екатерина Дьякова

Система ГЛОНАСС будет встроена в каждый российский мусоровоз

Переоборудование машин начнется уже в следующем году.

14:32, 27 декабря
0 1073
Автор: Екатерина Дьякова

Жертв авиакатастрофы Ту-154 похоронят на мемориальном кладбище в Подмосковье

Похороны предложили провести со всеми военными почестями.

14:21, 27 декабря
0 881
Автор: Иван Белый

Бабич станет новым послом в Турции? Песков прокомментировал информацию о назначении

Накануне ряд федеральных СМИ сообщил, что полпред президента в ПФО Михаил Бабич может быть назначен послом России в Турции.

10:30, 27 декабря
0 18363
Автор: Мартынов Виктор

Автомобилисты останутся без страховых выплат по ОСАГО

Денежные компенсации заменят ремонтом автомобиля за счёт страховщика.

Показать еще