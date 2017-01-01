Система ГЛОНАСС будет встроена в каждый российский мусоровоз
Жертв авиакатастрофы Ту-154 похоронят на мемориальном кладбище в Подмосковье
Бабич станет новым послом в Турции? Песков прокомментировал информацию о назначении
Автомобилисты останутся без страховых выплат по ОСАГО
|Автомобилисты останутся без страховых выплат по ОСАГО
|Стала известна возможная причина падения лайнера Ту-154. СМИ опубликовали расшифровку бортовых самописцев
|В Чёрном море разбился самолёт с 92 российскими пассажирами
|«Командир, падаем». Стали известны последние слова пилота разбившегося Ту-154
|26 декабря станет днём траура по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем