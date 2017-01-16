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26 января

Lada обошла Mazda и Mitsubishi по продажам в Европе

25 января

За оскорбление и угрозы врачам россияне могут попасть под арест

Госдума приняла в основном чтении закон о декриминализации семейных побоев

Тариф за проезд большегрузов по российским трассам хотят повысить в апреле

В рацион питания россиян добавят больше фруктов, мяса, рыбы и молока

24 января

Ученые придумали насадку для смартфона, которая диагностирует раковые опухоли и туберкулез

Учителям грозит пожизненное заключение за развращение российских школьников

Страховые пенсии россиян с 1 февраля повысятся на 5,4%

Депутаты Госдумы предложили увеличить штраф за непропуск скорой помощи в 60 раз и лишать водителей прав

Российским школьникам не расскажут о сексуальном воспитании

За последние пять лет россияне стали сидеть в соцсетях на 20% дольше

23 января

В России создадут летающий автомобиль

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11:00, 26 января
0 318
Автор: Антон Кирпичев

Lada обошла Mazda и Mitsubishi по продажам в Европе

Российская марка вошла в топ-20 европейского авторынка.

16:25, 24 января
0 701
Автор: Антон Кирпичев

Депутаты Госдумы предложили увеличить штраф за непропуск скорой помощи в 60 раз и лишать водителей прав

Законопроект предполагает повысить суммы с 500 рублей до 30 тысяч рублей.

15:50, 24 января
0 727
Автор: Антон Кирпичев

Российским школьникам не расскажут о сексуальном воспитании

Против уроков выступила министр образования России.

09:59, 24 января
0 458
Автор: Екатерина Дьякова

За последние пять лет россияне стали сидеть в соцсетях на 20% дольше

Больше всего пользователей среди москвичей - 49%.

15:24, 23 января
0 539
Автор: Екатерина Дьякова

«Геопочта» вышла за пределы Подмосковья

Почти 40% пользователей являются индивидуальными предпринимателями.

18:00, 21 января
0 4137
Автор: Антон Кирпичев

Ульяновский суд запретил россиянам смотреть на вяленую свинину

Фото и цены на хамон "угрожают конситуционному строю России".

22:05, 19 января
0 698
Автор: Светлана Снежина

Дмитрий Чугунов: «Единственный способ убить коррупцию – перейти на автоматизированную систему техосмотра»

21:53, 19 января
0 530
Автор: Светлана Снежина

Галина Хованская: «Стоимость коммунальных услуг для жителей не должна измениться»

10:56, 19 января
0 855
Автор: Екатерина Дьякова

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

В Стратегии также предлагается запретить продавать табак и алкоголь через интернет.

09:26, 19 января
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Автор: Екатерина Дьякова

Минфин против увеличения акцизов на сигареты

Антитабачная концепция предлагает запретить навсегда табак тем, кто родился в 2014 и позже, и значительно увеличить рабочий день для кури...

09:43, 18 января
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Автор: Екатерина Дьякова

Россиянам предложили получать накопительную пенсию «в рассрочку»

Средний размер единовременной выплаты накопительной пенсии составит около 160 тысяч рублей.

16:00, 16 января
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Автор: Мартынов Виктор

Мошенники получили от страховых компаний по ОСАГО почти 40 млрд рублей

Самые распространённые способы обмана – подделка полисов, фальшивые договоры и ненастоящие аварии.

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