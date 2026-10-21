23-летний казанец получил 2,5 года колонии за хищение 1,1 млн рублей у пожилой димитровградки

Суд в Димитровграде приговорил к двум с половиной годам лишения свободы молодого курьера из Казани, который по наводке аферистов вывозил у местной пенсионерки свыше миллиона рублей.Обманом «на сохранность» с точки зрения злоумышленников деньги оказались частью крупномасштабной телефонной аферы.Доставщик денег в руки правосудияКак выяснили правоохранители, осенью 2025 года 23-летний приезжий из татарстанской столицы выступал в роли связующего звена между дистанционными обманщиками и их жертвами.6 октября, руководствуясь инструкциями, которые приходили ему в мессенджер, он приехал к дому пожилой димитровградки и забрал у неё накопления сумма превысила 1,1 миллиона рублей.Пенсионерка рассталась со сбережениями из-за того, что её убеждали: перевести деньги «сотруднику банка» нужно срочно, чтобы обезопасить их на специально открытом «защищённом» счёте. Обещанного счёта, разумеется, не существовало средства ушли аферистам.Что решил судМолодого человека димитровградский городской суд признал виновным по самой тяжкой части статьи о мошенничестве ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая предполагает участие в преступлении по сговору нескольких лиц с причинением ущерба в особо крупном размере.Подсудимый не стал оправдываться и согласился с предъявленным обвинением целиком. Государственный обвинитель доказал вину в суде, поэтому наказание назначено реальное два с половиной года в исправительной колонии общего режима. Приговор уже набрал законную силу.