25 из 50 лет с камерой в руках — юбилей ульяновского фотографа

24 октября 1976 года родился Анатолий Иванович Лиясов — талантливый фотограф и фотохудожник. В этом году он отмечает сразу две знаменательные даты: 50-летие со дня рождения и 25-летие творческой деятельности.Невинное увлечениеАнатолий Иванович начал фотографировать еще в пятом классе, когда родители подарили ему первый фотоаппарат «Смена». Но детское любопытство взяло верх: отсняв несколько пленок, мальчик решил разобрать фотоаппарат, чтобы посмотреть, как он устроен. После сборки осталось немало лишних мелких деталей.Несмотря на то что фотоаппарат перестал работать, Анатолий не унывал: на время брал камеры у друзей, чтобы продолжать свое увлечение. Юному фотографу особенно нравился процесс проявки пленки: красный свет, проявители, черно-белые изображения — все это завораживало.Профессиональная деятельностьВ 23 года Анатолий Иванович устроился педагогом дополнительного образования в фотокружок детско-юношеского центра. Спустя несколько лет стал работать фотокорреспондентом в нескольких газетах Ульяновска. За годы творческой деятельности фотограф успел поработать с крупными компаниями и государственными учреждениями, пройти множество обучающих курсов, принять участие в различных фотоконкурсах и одержать победы во многих из них. Он также входил в состав жюри и проводил мастер-классы для начинающих фотографов. Анатолий и сегодня востребован в своей профессии.Сложности фотографаПо словам нашего собеседника, особых сложностей в профессии фотографа он не видит.«Главное — иметь свой взгляд на вещи и уметь передавать его через камеру. Если своего взгляда нет, то и передать его не получится».Анатолий подчеркнул, что у каждого фотографа свое видение. Если несколько человек сфотографируют один и тот же предмет, снимки получатся разными: на результат влияют настроение автора и композиция.Что касается творческого выгорания, наш герой признался, что никогда с ним не сталкивался: фотосъемка включает множество разнообразных процессов и дарит широкий спектр эмоций.Выбранный путьО выборе профессии Анатолий Лиясов точно не жалеет.«Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы прошел этот путь заново, но уже немного по-другому. С теми навыками и знаниями, которые есть у меня сейчас, с учетом прошлого опыта».У Анатолия есть снимки, которые он хотел бы переснять: спустя годы его взгляд стал более профессиональным, и многое ему хотелось бы сделать по-другому.Медиахолдинг «Мозаика» от всей души поздравляет Анатолия Ивановича Лиясова с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения!Автор: Вероника КрайноваФото: предоставлено спикером