Общество 18.11.2026 05:21

Большинство жителей Ульяновска поддерживают инициативу учитывать время, затрачиваемое на дорогу до работы и обратно, — выяснил SuperJob. Однако мнения о том, как именно это должно работать, разделились: одни выступают за компенсацию, другие — за признание времени в пути рабочим.Недавно общественники предложили учитывать время на дорогу до работы больше 1,5 часов в одну сторону: включать его в рабочее время или компенсировать. Технологический лидер в области HR, крупнейший сервис России по поиску работы и подбору персонала SuperJob узнал, как к этой инициативе относятся сами трудящиеся. В опросе приняли участие экономически активные граждане.Поддержка инициативы и распределение мненийИнициатива учитывать время, затрачиваемое на дорогу до работы и обратно, обсуждается в обществе. Идею поддерживают 76% ульяновцев: 40% считают, что время в пути нужно компенсировать, 36% — что его следует признать рабочим. Против инициативы высказались 15%.Гендерные различияЖенщины чаще мужчин выбирают компенсацию (42% и 38% соответственно). За то, чтобы включить время на дорогу в рабочее время, — 39 и 33% соответственно. Мужчины немного чаще выступают против инициативы.Возрастные особенностиМолодежь до 35 лет чаще всего выступает за (82%, в том числе у 46% в приоритете компенсация). Среди 35—45-летних идея нашла поддержку у 76%, вариант «признать рабочим» опережает компенсацию (45%). С инициативой согласны 70% горожан в возрасте 45+, 4 из 10 — за то, чтобы компенсировать.Чем дольше дорога, тем больше сторонниковЧем дольше человек добирается до работы, тем чаще он поддерживает идею. Среди тех, кто проводит в пути больше 1,5 часов в одну сторону, то есть тех, кого предложение касается напрямую, сторонников — 85%.Опасения и контраргументыОднако идея учитывать время в дороге на работу вызывает вопросы. Даже сторонники инициативы опасаются, что в случае ее принятия работодатели начнут отсеивать кандидатов по месту жительства, и в итоге будут брать на работу живущих в пешей доступности. Противники идеи напоминают, что работу человек выбирает сам, и подчеркивают, что сотрудник самостоятельно решает, откликаться ли ему на такие вакансии, — это полностью его ответственность. Они также сомневаются в том, как вести учет этого времени и как его контролировать за частью персонала, и предлагают другие решения, например, разрешить удалённую работу или гибридный график.