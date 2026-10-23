4 ноября пройдет крестный ход с Казанской Жадовской иконой

4 ноября в Ульяновске состоится крестный ход с Казанской Жадовской иконой Божией Матери. Мероприятие приурочено к празднику в честь Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства. Шествие начнется около 11:00 после завершения литургии. Крестный ход проводится по благословению Митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина.В 9:00 в Воскресенско-Германовском храме Ульяновска митрополит Лонгин, Епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор и Епископ Барышский и Инзенский Александр совершат Божественную литургию.По окончании богослужения крестный ход проследует от Воскресенско-Германовского храма до Спасо-Вознесенского кафедрального собора. Там будет отслужен молебен у чтимой святыни Симбирской земли.