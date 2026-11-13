54% ульяновцев считают необходимым учиться минимум раз в год

Образование 13.11.2026 06:53

Более половины экономически активных жителей Ульяновска выступают за регулярное повышение квалификации — такие данные получил сервис SuperJob по итогам опроса. Чаще всего о необходимости постоянного обучения говорят женщины, молодёжь до 35 лет и представители финансовых и клиентских профессий.Как часто ульяновцы готовы обновлять знанияОпрос технологического лидера в области HR и крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob показал: 54% ульяновцев поддерживают идею регулярного обучения. Из них 30% респондентов считают достаточными ежегодные курсы, а 24% готовы учиться несколько раз в год. Ещё 17% опрошенных намерены обновлять знания раз в 2—3 года, 9% — раз в 4—5 лет, 3% — раз в 6—10 лет. При этом 4% уверены, что в их профессиональной сфере ничего не меняется и учиться не нужно.Женщины и молодёжь — за постоянное обучениеЖенщины чаще мужчин высказываются о необходимости непрерывного образования: 34% горожанок выбирают ежегодные курсы и 27% — несколько курсов в год, тогда как среди мужчин таких 26% и 21% соответственно.Чем моложе респонденты, тем выше их готовность учиться регулярно: среди участников опроса до 35 лет такого мнения придерживаются 59%, в возрастной группе 35—45 лет — 53%, среди тех, кто старше 45 лет, — 50%. Молодые специалисты также чаще выбирают интенсивный формат — несколько курсов в год (28% против 19% среди старших коллег).Образование и доход влияют на подход к обучениюРеспонденты со средним профессиональным образованием чаще обладателей вузовских дипломов готовы проходить обучение несколько раз в год. Кроме того, среди горожан с зарплатой 100—150 тысяч рублей сторонников регулярного повышения квалификации больше, чем среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч или от 150 тысяч рублей.Какие профессии чаще всего требуют учёбыСреди представителей распространённых профессий больше всего приверженцев постоянного обучения — ежегодного или раз в несколько месяцев — оказалось среди главных бухгалтеров (79%), бухгалтеров (68%), маркетологов, менеджеров по работе с клиентами и менеджеров по продажам (по 67%), а также аналитиков (60%).