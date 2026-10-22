76-летний ульяновец получил 1,5 года колонии за смертельную аварию

В Ульяновской области суд вынес обвинительный приговор мужчине, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими. Сенгилеевский районный суд признал 76-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).Смертельная авария случилась 12 мая 2025 года на автодороге «Большие Ключищи — Сенгилей — Елаур — Молвино — Байдулино». Управляя автомобилем «NISSAN TERRANO», пенсионер выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с «Ладой Грантой». Находившиеся в отечественной машине водитель и пассажирка получили множественные травмы. Мужчина скончался на месте происшествия, женщина умерла в больнице.Суд поддержал позицию прокуратуры и назначил виновнику наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчина лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. В пользу дочерей погибших взыскана компенсация морального вреда в размере 1,9 млн рублей. Приговор уже вступил в законную силу.