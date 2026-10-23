Аферисты рассылают родным погибших на СВО ульяновцев фишинговые ссылки

В Ульяновской области зафиксирована новая мошенническая схема: аферисты рассылают близким погибших участников СВО фишинговые ссылки. О предупреждении сообщили в ЦУР региона.Злоумышленники выдают себя за сотрудников администрации и приглашают родственников на концерт памяти павших бойцов, который якобы состоится 31 октября. Чтобы получить билеты, предлагается перейти по поддельной ссылке. При этом в афише отсутствуют как указание региона, так и адрес, а по официальным данным, никаких подобных концертов 31 октября в Ульяновской области не запланировано.Если вам или вашим близким поступило такое приглашение — не переходите по ссылкам, не вступайте в переписку и сразу прекратите диалог, а информацию проверьте. Соблюдайте цифровую гигиену, предупредите родных и знакомых и доверяйте только проверенным источникам.