Культура 17.11.2026 09:14

26-летний кениец Неофитус Кипкембой приехал учиться в томскую духовную семинарию и стал первым представителем африканского континента, рукоположенным в диаконы в Сибири. В интервью КП-Томск он рассказал о первом снеге, русском языке, местных людях и своей супруге Софии.Детство в православной семьеНеофитус родился в округе Нанди (Кения) четвёртым из десяти детей. Его отец — священник и благочинный, мать — домохозяйка. Старшая сестра Матрона (Джепчирчир) стала первой кенийкой, принявшей постриг в Патриаршем экзархате Африки, и ушла в московский Богородице-Рождественский монастырь.Справка: племя нанди относится к южнонилотским народам и входит в этническую группу календжин. Его представители живут преимущественно в высокогорных районах провинции Рифт-Валли в Кении.По словам отца Неофитуса, вокруг него всегда были разные религии. Ещё ребёнком он ходил на богослужения по расписанию, помогал отцу, был пономарём и алтарником. В школу каждое воскресенье приходил священник.В 2021 году в Кении появилась Русская православная церковь, и Неофитус стал там чтецом: читал псалмы и пел в хоре. После перехода из Александрийского патриархата в Московский у общины сначала не было прихожан — их искали и учили людей.Как африканец попал в СибирьКогда пришло время получать духовное образование, учебные заведения Кении не подходили для РПЦ. Неофитус написал митрополиту Каирскому и Северо-Африканскому Константину и получил благословение на поступление в Томск. Город ему выбрали, и это стало серьёзным испытанием: новый язык и другой климат.Снег молодой человек увидел впервые в жизни — он приехал в Томск 6 ноября в 8:45, когда на земле уже лежало немного снега. Первое впечатление: «Какой он красивый! Красивый, но холодный». К суровому климату привыкал постепенно: сразу пошёл покупать тёплую одежду, хотя поначалу в ней было неудобно. Шапки он надевал и в Кении, но они ему не нравятся — здесь же привык и адаптировался.Родным Неофитус пишет по интернету, как идут дела, иногда высылает фотографии с подписью «Вот снег!». Родственники тоже считают снег красивым, но признают: очищать территорию семинарии трудно. Сейчас семинария для них дом, и они её чистят.По словам собеседника, в Кении нет зимы и лета в привычном понимании — есть два сезона: сухой и влажный. Температура держится на уровне +30…+37 градусов, климат приятный. Прохладно примерно с апреля по июнь, идёт много дождей, а в июле становится нормально. Сами слова «зима» и «лето» кенийцы учили только в школе — свои сезоны они называют «хот» и «уэт» (hot и wet).Учёба, язык и отношения с местнымиРусский язык Неофитус начал изучать только после переезда. На освоение потребовалось два года, и сейчас он продолжает его учить, занимаясь в семинарии на русском. Поначалу переводил лекции, ему помогали и поддерживали, некоторые преподаватели знают английский. Сам он также владеет языками нанди и суахили.Отдельным испытанием стали устные экзамены: в Кении экзамены только письменные, устных нет даже в школе. Теперь такой формат ему даже нравится — если экзамен устный, обманывать невозможно: можно либо дать ответ, либо честно сказать, что не знаешь.Дружит Неофитус с теми, с кем вместе учится и живёт, а также со многими людьми, с которыми познакомился просто на улице. Со всеми у него хорошие отношения.О русских людях он говорит так: если видят на улице, сразу обсуждают, потому что для Томска те, кто из Африки, необычны. На родине люди обычно смеются и улыбаются — либо грустные, либо не грустные. Здесь же он часто видит хмурых людей и думает, почему они выглядят такими грустными. При этом, по его словам, они тёплые люди — «внутри тепло, хорошо».Больше всего его удивили волонтёры: во Ржеве строили Спасский храм, и туда приехали люди из разных регионов просто для того, чтобы помочь. В Кении, по его словам, могут помогать только те, с кем общаешься вокруг, — не из разных округов. А во Ржев приехали девушки из Санкт-Петербурга, Москвы и других мест; когда ездили в Талдом трудиться на стройке, там тоже помогали люди из разных регионов.Поразило его и то, как русские общаются друг с другом. В первый раз, слушая русский язык, он подумал, что два человека ссорятся, — но они спорили и смеялись одновременно. Позже он понял, что они не ругались, а разговаривали.Вера, служение и путь к сану диаконаНа вопрос, что для него Бог, отец Неофитус отвечает: «Это истина, а не что-то абстрактное. Каждый день я чувствую, что есть Бог. Я верю в него».О случаях, когда помогала молитва, он говорит так: есть молитва «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня, грешного». Обычно он повторяет её несколько раз — она облегчает, если стало грустно, и улучшает настроение.Богослужения в Африке проходят эмоционально — например, могут хлопать в ладоши. Здесь же всё строго и спокойно.Стать диаконом можно по-разному: если человек будет монахом и не хочет жениться, он может поступить в монастырь и получить рекомендацию стать иеродиаконом; иначе нужно венчаться до принятия священного сана. Неофитус приехал учиться в Томск и через два года съездил домой, где женился. После этого совершили рукоположение.Личная жизнь: знакомство с СофиейИзбранницей Неофитуса стала девушка, с которой они вместе трудились в храме на родине. София на год младше, они познакомились во время работы в храме. Когда она услышала про РПЦ, сказала, что будет туда приходить. Её семья осталась в Александрийской церкви и сначала была против, но София перешла в Русскую. Родителям объяснили, что эта вера очень важна, и в итоге они сказали, что дочь уже взрослый человек и может сама решать.Детей супруги планируют в будущем, когда Неофитус вернётся. Сейчас он уже на последнем, четвёртом курсе. София — церковное имя жены; в миру её зовут Чепкорир, что означает «родившаяся в сумерки». Самого Неофитуса называют Кипкембой — «рождённый ночью». Если ребёнок появляется на свет утром, его называют Чепкурель, если днём — другое имя, если в больнице — тоже другое. Здесь это воспринимают как фамилию, но такие у них отчества.Культура, быт и мечтыС русской культурой Неофитус знакомится через литературу: много читал про Пушкина и Достоевского, очень любит Лермонтова, прочёл «Маскарад» на русском языке — понравились стиль и композиция. Он ездил в Тарханы, где жил писатель. Русскую музыку и классику не слушает, любит церковное пение и молитвы, иногда переводит их на свой язык и поёт.В свободное время летом гуляет около реки, зимой — нет: сходит в магазин, вернётся и занимается дома. По музеям не ходит, много учится, потому что нужно трудиться и сейчас на это есть время. Потом, когда уедет, времени будет не хватать.День отца Неофитуса построен так: подъём в 7:20, молитва в 8:00, затем занятия, обед и ещё один урок. В свободное время до шести — самоподготовка. Если он служит в церкви по расписанию, свободного времени не будет: один-два раза в неделю, когда урок заканчивается в 4:15, он сразу готовится к службе. Это для него не работа, а просто служение. Живут студенты на стипендию из фонда, им дали жильё и кормят.Иногда владыка благословляет петь на родном языке — в октябре были литургии даже на шести языках, в том числе на французском, английском, себуанском (распространён на Филиппинах) и урду (Пакистан). Всего здесь учится больше 20 иностранцев, из Африки — пятеро. Раньше они не знали друг друга, встретились в аэропорту и вместе ехали сюда, подружились.После выпуска Неофитус вернётся домой: там есть люди, которые в нём нуждаются, и он в них тоже. Они будут помогать друг другу, поддерживать и молиться. Православная вера не очень известна, нужно увеличить число прихожан и учить многих людей, как сказал Господь. Он знает, что будет служить на родине в Нанди или в другом округе, а где именно — решит владыка. Большой мечты у него нет: хочет просто служить.