Батареи в ульяновских квартирах станут горячее из-за плановой проверки станции

23 октября на Ульяновской ТЭЦ-1 состоятся плановые испытания оборудования, о чём сообщает компания «Т Плюс». Их цель — подтвердить надёжность работы станции в зимний период. В течение восьми часов оборудование будет функционировать с максимальной нагрузкой, поэтому температура батарей и горячей воды в квартирах может превысить обычные значения, а вода в трубах ненадолго станет горячее.Если в помещении станет слишком жарко, жителям рекомендуют обратиться в управляющую компанию с просьбой отрегулировать температуру. Управляющие компании получили предварительное уведомление и должны проверить оборудование в домах.Кроме того, граждан просят держаться подальше от мест выхода пара из-под земли — это небезопасно. За ходом испытаний в течение всего дня будет наблюдать комиссия, в состав которой войдут руководители филиала «Т Плюс» и представители Системного оператора.