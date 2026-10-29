Благословение есть, согласия нет: Троицкий собор возвращается в Ульяновск

Общество 29.10.2026 07:04

В Ульяновске разгораются страсти по восстановлению Троицкого кафедрального собора на его историческом месте — Соборной площади (бывшей площади Ленина).В октябре этого года Патриарх Кирилл дал благословение, был создан попечительский совет и назначен настоятель будущего храма. «Благословение Божие да пребывает с Преосвященным Владыкой и руководством области, имеющими намерение воссоздать исторический кафедральный собор города Симбирска во благо и благополучие его жителей и во укрепление веры Православной, во многом определившей в прошлом величие нашего Отечества. Патриарх Кирилл. 15.10.2026» — такую резолюцию наложил Святейший Владыка на представленных документах.Однако вокруг этого строительства кипят нешуточные градостроительные и идеологические споры.— Нынешний центр Ульяновска — это уникальный, целостный архитектурный ансамбль в стиле советского модернизма, возведённый к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, — рассказывает культуровед Ольга Никифорова. — Архитекторы, урбанисты и левые активисты заявляют, что появление огромного классического собора полностью разрушит гармонию площади и эспланады. Огромная стройка «убьёт» популярное общественное пространство, где горожане гуляют и катаются на велосипедах.Противники строительства считают, что собор неизбежно вступит в визуальный конфликт с гигантским памятником Ленину. Критики проекта задаются вопросами: что делать с памятником? Прятать, переносить?В соцсетях ульяновцы спорят, испытывает ли город реальную нехватку крупных религиозных объектов. Решение о строительстве носит скорее политический характер.Позиция «за»Симбирская епархия и активисты апеллируют к исторической справедливости. Троицкий собор (построен в 1841 году по проекту Михаила Коринфского в честь победы над Наполеоном) был сердцем Симбирска. В 1930-е годы его варварски снесли, а могилы четырёх симбирских архипастырей в крипте соседнего Никольского храма были разорены — прямо над ними сейчас находится прогулочная зона. Для верующих восстановление храма — это возвращение святыни и долг памяти.Попытка номер три? Попытка вернуть храм уже не первая. В 2005 году выходило постановление о строительстве, на площади даже успели вырыть котлован, но из-за протестов общественности и отсутствия финансирования проект заморозили.В 2016–2017 годах губернатор Сергей Морозов пытался компромиссно построить хотя бы небольшую часовню Святого Иоанна Воина на месте собора. Проект переделывали трижды, оценивали в 700 млн рублей, но в итоге так и не согласовали. Вместо этого в 2018 году площадь переименовали в Соборную и организовали установку памятного камня.13 сентября 2026 года, в день празднования в честь Собора Симбирских святых, впервые было совершено богослужение на Соборной площади, на месте уничтоженной святыни. На богослужение собрались около 1000 человек.Что сейчас?Пока конкретные сроки строительства и стоимость работ не объявлены. На данный момент попечительский совет занимается оформлением документов и инициирует комплексное обследование исторической территории, чтобы понять, как технически возможно вписать грандиозный храм в современный город, не спровоцировав при этом жёсткий социальный взрыв. Известно, что в регионе есть как ярые сторонники возвращения Симбирску его исторического облика, так и защитники советской архитектуры Ульяновска.«А поутру они проснулись»Как водится, пройти мимо такого не могли ульяновские коммунисты. Они выпустили заявление Бюро Комитета Ульяновского областного отделения КПРФ. Главный лейтмотив — не место и не время.При этом они отмечают, что уважительно относятся к православному сообществу, равно как и к представителям других традиционных религиозных конфессий России. Но считают строительство невозможным.«Двадцать лет назад попытка строительства Троицкого собора на историческом месте уже провалилась прежде всего из-за ущерба, который был нанесён соседним историческим зданиям в результате полного игнорирования геологической обстановки и опасности оползневых процессов в зоне строительства. С тех пор положение с устойчивостью склона не улучшилось, и опасность нанесения значительного ущерба никуда не исчезла».«Вопрос строительства Троицкого собора преждевременный, требует серьёзного общественного обсуждения после решения первостепенных общегосударственных задач, серьёзной профессиональной проработки, а само строительство должно быть осуществлено в другом подходящем для этого месте города Ульяновска».