Братьев-близнецов из Приморья осудят за истязания матери

Происшествия 30.10.2026 05:57

В Приморском крае направлено в суд уголовное дело против двух 47-летних братьев-близнецов, обвиняемых в систематических издевательствах над пожилой матерью, сообщает КП-Владивосток. По данным следствия, мужчины переехали к женщине из Владивостока в поселок Славянка в 2026 году и вскоре начали создавать ей невыносимые условия для жизни.Систематические побои и незаконное удержаниеДлительное время братья регулярно избивали женщину и издевались над ней. Время от времени пенсионерку выгоняли из дома, а в одном из эпизодов незаконно удерживали в квартире — дверь заперли на замок, и женщина не могла выйти. Как уточняется, она пришла туда за своими вещами. Знакомые долго не могли до нее дозвониться и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники освободили женщину.Влияние постороннего советчикаКак рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, братья общались с человеком, который внушал им, что женщин и детей надо воспитывать жестко.Новый эпизод — оскорбление судьиОдин из братьев отличился и в суде: во время одного из заседаний он начал оскорблять судью. Это стало отдельным эпизодом в деле.Результаты экспертизыПо делу провели судебно-психиатрическую экспертизу. У обоих обвиняемых выявили расстройство личности. Однако эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступлений и в настоящее время они могут осознавать характер своих действий и руководить ими. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направлено в суд.