Бульвар за Мемцентром и вторую часть пляжа обновят экономно

В четверг в штабе поддержки «Единой России» обсудили распределение 150 млн рублей, которые Ульяновск получит в 2027 году по проекту «Создание комфортной городской среды». Средства направят на три площадки: вторую очередь сквера «Династия», продолжение благоустройства Центрального пляжа и участок бульвара Пластова за Мемцентром.По скверу «Династия» в Засвижье обсуждение прошло быстрее всего: предусмотрены расширение тротуаров и превращение в них протоптанных дорожек, освещение, антивандальные тренажёры, детский игровой комплекс и библиотека под открытым небом.Наибольший интерес вызвал Центральный пляж. Благоустройство началось в этом году: большой бассейн с задержкой, но сдали в купальный сезон, а монтаж новых туалетов завершается только сейчас — проблемы возникли из-за изношенности сетей. Санузлы планируют принять в этом году, а заработать они должны в начале следующего лета. В 2027 году обновят чаши среднего и малого бассейнов, проложат к ним прямые дорожки от аллеи и новые асфальтовые дорожки от Волги к большому бассейну. Также в проекте — открытые душевые у всех бассейнов, теневые навесы и вышки для спасателей. Новых кабинок для переодевания пока не заложили. Систему очистки волжской воды в бассейны ставить не будут — это разрешено санитарными нормами; воду забирают на глубине 50 метров от берега, а в 2027 году планируют санацию трубы от водозабора.Затронули и транспортную тему: Моргунов рассказал об идее канатной дороги от Нового Венца до Волги. По его словам, новых официальных пляжей на правом берегу не появится — все возможные места не соответствуют законодательству и СанПиНу. Перспективным он назвал только левый берег: Верхнюю Террасу, парк 40-летия ВЛКСМ или «Роза ветров».Последней презентовали концепцию бульвара Пластова за Мемцентром: брусчатка, освещение, новые скамейки и урны, общественный туалет и ремонт фонтана. Стилистика участка перекликается с обновлённой Спасской. Скамьи и освещение предложены в двух вариантах, выбор пока не сделан. Ниже Спасской портреты спортсменов вскоре заменят репродукциями картин Аркадия Пластова. Участники обсуждения предложили много идей — от места под выставки и пленэры для Союза художников до цветовой подсветки фонтана, но им пояснили, что только восстановление неработающего фонтана обойдётся в 50 млн рублей, поэтому размах благоустройства придётся ограничить.После общественных обсуждений дизайн-проекты рассмотрят на областной градостроительной комиссии. Окончательно готовы они будут в начале 2027 года, после чего их выставят на торги.