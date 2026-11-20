Общество 20.11.2026 05:23

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье бурый медведь основательно проверил на прочность фотоловушку — устройство повредилось и вышло из строя. Видео с косолапым «инспектором» стало последним, записанным этой камерой, сообщает КП-Владивосток.Кадры получили осенью на северном участке нацпаркаМатериалы были получены осенью на северном участке нацпарка сотрудниками отдела науки. Изначально фотоловушку установили для наблюдения за пещерой, где гипотетически мог обитать дальневосточный леопард, однако эту гипотезу опроверг бурый медведь.Зверь грыз камеру и сбил еёНа видео животное с интересом принюхивается и грызёт фотоловушку, словно пытаясь прекратить «несогласованные» съёмки личной жизни. Зверь сбивает камеру, направляя объектив вверх, а после будто пытается поставить её в прежнее положение. Несмотря на это, результатом такого бурного «изучения» стала поломка устройства.В объектив попал и второй медведьПримечательно, что в объектив, помимо главного «борца» за личное пространство, попал и «сообщник» в лице ещё одного медведя. Предположительно, в ролике запечатлены медведица с подросшим медвежонком в возрасте около двух лет. Однако сказать точно, кто именно из членов медвежьей семьи активно интересуется фотоловушкой, трудно из-за ракурса камеры.Интерес объясняется исследовательским поведениемТакой интерес к необычному предмету объясняется исследовательским поведением, которое свойственно многим диким животным. Медведь — интеллектуально развитое млекопитающее, он постоянно работает ртом и лапами в поисках еды, а заодно так изучает предметы, которые выделяются на фоне окружающей среды.Сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерина Блидченко отметила, что медведи — животные сообразительные. Если они не боятся фотоловушки, то почти сразу начинают её исследовать. Хоть подсчётов не проводилось, но чаще всего из животных проявляют интерес к фотоловушкам всё же медведи. По опыту, например, бурые медведи взаимодействуют с камерами больше, чем гималайские.Фотоловушки регулярно привлекают обитателей нацпаркаВсего на «Земле леопарда» работают около 500 фотоловушек, и они регулярно привлекают внимание обитателей нацпарка. Дятлы, например, могут расклёвывать датчики движения, думая, что внутри камеры ждёт сытный обед. Из любопытства изучают камеры и краснокнижные кошки — дальневосточные леопарды и амурские тигры.Сеть фотоловушек на «Земле леопарда» — самая большая среди российских заповедников и нацпарков. Каждый год она приносит отделу науки гигабайты фото- и видеоматериалов: специалисты обрабатывают более миллиона снимков за год, среди которых есть ценнейшие кадры с редчайшими кошачьими Приморья.Два вида медведей обитают на территории дирекции заповедниковНа территории дирекции заповедников живут два вида медведей — бурый и белогрудый, он же гималайский. Бурый медведь типичен для умеренных и северных широт, а белогрудый распространён в Юго-Восточной Азии. Теплолюбивые виды составляют заметную часть фауны млекопитающих нацпарка: здесь обитают тропическая куница харза, амурский тигр и дальневосточный леопард — одна из редчайших кошек в мире.