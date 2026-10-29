Центр Ульяновска останется без тира и выпечки

Общество 29.10.2026 12:36

В Ульяновске 9 ноября снесут два торговых павильона, расположенных в переулке Карамзина. Демонтажу подлежат тир и киоск с выпечкой, находящиеся к юго-западу от дома № 2. Как сообщает «МК в Ульяновске», обе постройки были признаны самовольно возведёнными.Работы запланированы на 9 ноября 2026 года и начнутся в 9:00. Проведение демонтажа возложено на муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по благоустройству и озеленению Ульяновска».Уточняется, что речь идёт о двух нестационарных объектах, стоящих по соседству. Один из них — павильон с вывеской «Тир», второй — торговый киоск с надписью «Аттракцион». Оба находятся в переулке Карамзина, к юго-западу от дома № 2.Для снесённых конструкций определено место складирования: их перевезут на проспект Гая, к дому № 87.