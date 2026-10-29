«Чемпионом можешь ты не быть, а Человеком быть обязан!» - тренер из Ульяновска рассказал про свой путь

29.10.2026 06:02

Без достойного наставника даже самый яркий талант не способен по-настоящему раскрыться. 30 октября в России отмечается День тренера — день, когда все спортсмены могут выразить свою благодарность за поддержку и помощь в достижении целей.Тренерская деятельностьВ преддверии праздника журналист газеты «Мозаика» пообщался с Бадаловым Романом Владимировичем — мастером спорта и тренером высшей категории по кикбоксингу с многолетним опытом работы.В далеком 2002 году у Романа появилось желание не просто заниматься спортом, а тренировать людей — делать их крепкими и сильными, менять их судьбы, избавлять от вредных привычек, направлять на здоровый образ жизни и воспитывать в них порядочность. И это были не просто слова — Роман Владимирович действительно стал крепкой поддержкой для многих своих подопечных. Правильная дорожкаПо словам нашего собеседника, в первую очередь он учил своих учеников одерживать победу над собой: бросить вредные привычки, стать сильнее морально и физически. После этого подопечные Романа крепчали духом и телом и начинали достигать успехов не только в кикбоксинге, но и в своих делах.Тренер с теплотой поделился, что у всех ребят жизнь изменилась кардинально в лучшую сторону: каждый из них стал успешным, у многих появились семьи, и сейчас они приводят уже своих детей на занятия к Роману Владимировичу в спортивно-досуговый клуб «Прометей».«Я получаю большое удовольствие от своей работы, от результатов своей работы»Первый тренер Роман Бадалов рассказал, что главный тренер в его жизни — это отец. Именно он научил сына никогда не сдаваться, идти только вперед и никогда не отвечать злом на зло. Если говорить о спортивном тренере, он научил Романа уважать своего соперника и всегда уверенно выходить в ринг. Кикбоксинг как спорт направляет во многом, но самое главное — если идти вперед, то но не по головам, а всегда оставаться Человеком. Сложности в работеТренерская работа — это не только залы и соревнования. Роман Владимирович поделился, что самым сложным для него является морально-психологическое состояние: как собственное, так и его воспитанников. Тренер отметил, что вкладывает всю душу и силы в воспитание детей, пропускает все через себя, чтобы они выросли настоящими людьми. К каждому ребенку подбирается индивидуальный подход в зависимости от характера и условий, в которых он растет.«В первую очередь я воспитываю Человека в своих учениках — „Чемпионом можешь ты не быть, а Человеком быть обязан!“»Автор: Вероника КрайноваФото: предоставлено спикером