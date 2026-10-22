Что в Ульяновской области стало дешевле, а на что выросли цены

К концу октября Росстат подвел итоги, подсчитав, как изменились цены на товары и услуги в сентябре. Подсчет ведется по трем группам: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары» и «Услуги».УслугиЗаметно выросли цены на образовательные услуги. Месяц обучения в негосударственных школах подорожал в среднем на 2 500 рублей, в ссузах — почти на 8 000 рублей, в вузах — на 13 400 рублей (оплата там идет по семестрам). Выросли цены на дополнительные занятия для дошкольников, курсы иностранных языков и профобучения. Плата за детский сад осталась на летнем уровне.Существенно подорожал зарубежный туризм. Сильнее всего — путевки в Китай (в среднем на 12 500 рублей). Туры в Среднюю Азию прибавили 4–5 тысяч рублей, в Турцию — до 1 500 рублей. Египет остался на августовском уровне, а страны Закавказья, Юго-Восточной Азии и Беларусь можно было посетить, сэкономив около 3 000 рублей.Подняли цены таксисты и железнодорожники: каждые 100 километров поездки в поезде обходились в среднем на 63–119 рублей дороже, чем в августе. Выросли цены на некоторые медицинские услуги, а также на услуги в сфере физкультуры и спорта. Тарифы на правовые и банковские услуги не изменились: кредит можно было взять в среднем под 34,14% годовых — эта ставка держится три месяца.ПродовольствиеВыросли цены на мясную продукцию — говядину, свинину, индейку, колбасы. Сильнее всего подорожали сосиски (в среднем на 20 рублей за килограмм). Куры и мясные полуфабрикаты, наоборот, подешевели.Подорожали рыба и рыбная продукция: живая и мороженая — на 10–12 рублей за килограмм, соленая и копченая — на 48. Килограмм лососевой икры вырос в цене сразу на 900 рублей. Дешевле стали только креветки.Впервые за 2026 год подорожало сливочное масло — в среднем на восемь рублей за килограмм (до этого оно дешевело с января, снизив ценник с 1072 до 944 рублей). На восемь рублей за десяток выросло куриное яйцо, которое весь год отличается нестабильностью: в августе — рекордно низкие 69 рублей, в марте — рекордно высокие 104.Весь год растет цена на сахар: в январе — 57 рублей за килограмм, в августе — 83. Несмотря на заверения минсельхоза о снижении, в сентябре он стал еще чуть дороже. На рубль за килограмм прибавили крупы. Подорожали мука, хлеб (на 10 рублей за девять месяцев) и хлебобулочные изделия (на 46 рублей).Зато существенно подешевела плодоовощная продукция: картофель и морковь — в среднем на восемь рублей за килограмм, лук, капуста и свекла — на 3–7 рублей. Большинство продуктов этой группы побили рекорды дешевизны 2026 года, как и яблоки, груши, лимоны; близки к этому были бананы и виноград.Непродовольственные товарыМассовых перемен здесь не было: многие товары, в том числе большинство медикаментов и бытовая химия, продавались по августовским ценам. В пределах 1% выросли цены на обувь, одежду, белье, трикотаж, электротовары и телерадиотовары — но это средний показатель по группе. Так, подешевели телевизоры и холодильники (на 600–900 рублей), электропылесосы, микроволновки, электроплиты; подорожали стиральные машины, утюги, планшеты, смартфоны. В мебельных центрах подешевели обеденные столы и диваны-кровати, подорожали шкафы, кресла и корпусная мебель.Ожидаемо подорожали канцелярские товары — начало учебного года. А вот массовый рост цен на кухонную утварь (сковородки, тарелки, чашки, кастрюли, чайники) остается загадкой.Практически ежемесячно дорожают табачные изделия и моторное топливо. В сентябре литр 92-го бензина подорожал в среднем на 36 копеек, 95-го — на 0,87 рубля, 98-го — на 64 копейки. Подорожали также дизельное и газовое топливо.