Что ждет ульяновцев в ноябре

Общество 30.10.2026 12:19

Последний месяц осени разделит жизнь ульяновцев на два этапа: первые две недели потребуют терпения, зато вторая половина вознаградит за ожидание. Корреспондент ulpravda.ru выяснила, когда лучше совершать крупные покупки, а когда — идти на фитнес.«Ноябрь стартует в том же ритме, что и октябрь: Меркурий и Венера ретроградны, Сатурн ретрограден весь месяц, Солнце и Марс в знаках падения. Но к середине месяца картина переменится: 12 ноября Марс переходит во Льва к Юпитеру, 13-го прямое движение возвращает Меркурий, а 14-го — Венеру. Первые две недели придётся потерпеть, зато вторая половина обещает куда больше движения», — говорит астролог Юлия Рохини.Нумеролог Евгения Ильдеткина успокаивает: ноябрь под влиянием чисел 11 и 21 станет периодом масштабного, но гармоничного перехода. «11 даст импульс для действий, а 21 направит энергию на созидание и завершение старых циклов. Ульяновцы смогут достигать целей за счёт уверенности, дипломатии и расширения границ», — пояснила эксперт.Любовь. Парам ноябрь потребует усмирения эго: энергия 11-го провоцирует контроль, а 21-е подтолкнёт к примирению. Идеальное время для примирения после конфликтов, путешествий или решения о переезде. Одиноким эксперты пророчат судьбоносные знакомства — с человеком другой культуры, в поездке или в интернете. Но есть нюансы: до 5 ноября Венера ретроградна в Весах, возвращаются старые обиды и бывшие партнёры; 5-го она отступает в Деву и становится придирчивой; 14-го идёт прямо, а 22-го возвращается в Весы — тогда отношения теплеют, а примирения даются легче. Важные шаги лучше отложить на вторую половину месяца.Здоровье. Если долго откладывали спорт, тело само потребует активности — подойдут силовые тренировки или боевые искусства, но без крайностей и работы на износ. Астролог предупреждает: до 12 ноября Марс в падении, организм ослаблен и риск простуды выше. После возвращаться к нагрузкам стоит постепенно, без рывков, так как ретроградный Сатурн отвечает за суставы и выносливость.Работа. Возможны задержки и переносы, начинать новое бессмысленно — лучше довести до конца запущенные дела. С 12 ноября Марс во Льве рядом с Юпитером даёт напор и уверенность, что на руку руководителям и предпринимателям. С 16 ноября Солнце в Скорпионе делает работу глубже: подойдут задачи на концентрацию, расследование и исследование.Деньги. Финансовый поток обещает быть стабильным и масштабным при глобальном мышлении: доходы от активного труда, современных технологий, глобальных проектов и грантов. Отличное время для крупных покупок — недвижимости, автомобилей, дорогого обучения. Главное — не бояться масштабировать цели и закрывать старые долги.Ноябрь — не про резкий рывок, а про смену режима на середине дистанции: кто пройдёт первую половину без суеты, во второй получит куда больше движения.