Общество 18.11.2026 07:06

Несмотря на то, что идёт СВО, в так называемом «тылу» Ульяновской области иногда кипят страсти, так или иначе связанные с участниками событий.Супруги, проживающие в селе Большие Ключищи Ульяновского района, обратились в прокуратуру. Должностные лица Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Ульяновский район» незаконно предоставили в собственность частному лицу земельный участок, ранее выделенный в селе Поникий Ключ матери и отцу участника специальной военной операции. Они хотели построить там индивидуальный одноквартирный жилой дом.— Такие действия чиновников — это ущемление интересов лиц, нуждающихся в особой государственной защите, что явилось основанием для внесения главе администрации МО «Ульяновский район» представления об устранении нарушений закона, — сказал старший помощник облпрокурора Василий Зима.В результате прокурорского вмешательства земельный участок в селе Поникий Ключ возвращён родителям участника СВО.Другой случай. Руководство Главного управления МЧС России по Ульяновской области не выплатило участнику специальной военной операции деньги за сверхурочную работу в 2020–2023 годах. Он обратился в прокуратуру Ульяновского района. Прокурор направил в суд исковое заявление. В результате прокурорского вмешательства задолженность за сверхурочную работу и компенсация за нарушение соответствующего срока на сумму более 150 тысяч рублей выплачены участнику СВО.Деньги за погибшегоНедавно апелляционная инстанция Ульяновского областного суда встала на сторону матери погибшего на СВО военнослужащего.После гибели сына бывшие супруги обратились в суд со встречными исками. Они требовали лишить экс-супруга (супругу) права на получение социальных, страховых выплат, пособий и льгот в связи с гибелью при исполнении воинской обязанности их сына. Районный суд отказал обеим. Мать обжаловала отказ в облсуде.Исследовав представленные доказательства, в том числе показания 15 свидетелей, судебная коллегия по гражданским делам установила, что после развода отец фактически самоустранился из жизни восьмилетнего сына: не участвовал в воспитании, не интересовался здоровьем и учёбой, алименты платил принудительно (задолженность превысила 350 тысяч рублей). При этом у подростка были серьёзные проблемы со здоровьем, и всю нагрузку по уходу и поддержке взяла на себя мать. Отец стал общаться с сыном только по достижении совершеннолетия.Отменяя решение суда первой инстанции, суд подчеркнул, что меры соцподдержки родителям погибшего военнослужащего направлены на возмещение потерь тем, кто длительное время надлежащим образом воспитывал и содержал ребёнка.В облсуде сообщили, что лишение родителя права на такие выплаты возможно при наличии обстоятельств, которые могли бы служить основанием для лишения родительских прав, в том числе при уклонении от выполнения родительских обязанностей. При этом сам по себе факт, что родитель не был лишён родительских прав, не препятствует такому решению.В итоге отца лишили права на выплаты и льготы, положенные родителям при гибели сына на службе.Ещё подобный случай. Мать погибшего в ходе проведения СВО военнослужащего обратилась в суд с иском к Министерству обороны РФ о возмещении компенсации, положенной ей по закону. В заявлении она указала, что работники страховой компании перевели единовременное пособие биологическому отцу военнослужащего. Но он лишён в судебном порядке права на такую выплату. Первая инстанция иск поддержала, вторая и третья в удовлетворении требований отказали.Коллегия по гражданским делам Верховного Суда России отменила решения апелляции и кассации, которые не учли установленные судом обстоятельства: должностным лицам Минобороны было известно о признании отца военнослужащего утратившим право на получение пособия. Бездействие сотрудников ведомства привело к нарушению права заявительницы на получение гарантированных законом выплат.