Общество 19.11.2026 11:10

В Ульяновской области волонтерское движение объединяет десятки тысяч людей. Только на платформе Добро.рф зарегистрировано более 90 тысяч добровольцев, работают 16 Добро.Центров. О том, какие возможности сегодня есть у волонтеров и как их поддерживают в регионе, рассказали на II Международном форуме «Солидарность».13 ноября во Дворце творчества детей и молодежи прошел II Международный форум волонтеров «Солидарность». Он собрал более 300 студентов Ульяновской области и гостей из стран СНГ, Африки, Китая и Индии, а также добровольцев региона.Участники обменивались опытом, проходили обучение, знакомились с проектами волонтерских организаций и обсуждали новые инициативы.На одной из площадок рассказывали о возможностях платформы Добро.рф и основных направлениях добровольчества. Студенты смогли познакомиться с работой «Волонтеров культуры», спортивных волонтеров и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Благотворительный фонд «ЗА СВОИХ» рассказал о помощи участникам СВО, а добровольцы «ЛизаАлерт» — о поиске пропавших людей.Добро.Центр «Ступени», работающий на базе Ульяновского колледжа культуры и искусства, представил свои проекты и провел мастер-классы в рамках «Ярмарки добра #МЫВМЕСТЕ». На площадке можно было приобрести сувениры, изготовленные волонтерами Добро.Центров региона и движения «СПИЦНАЗ». Средства от их продажи направят на помощь жителям приграничных территорий через Российский Красный Крест и подопечным пункта передержки бездомных животных «Ковчег».Отдельный блок форума посвятили культурному многообразию студенческого сообщества. В УлГАУ представили национальные культуры студентов через показ костюмов, а представители УлГТУ рассказали о многонациональном составе университета.Важно, что знакомство с волонтерством не заканчивается одним мероприятием. В каждом вузе региона действует добровольческий корпус, поэтому студенты могут выбрать интересующее направление и продолжить работу уже в конкретных проектах.Губернатор Алексей Русских отметил, что обмен опытом, обучение и дискуссионные площадки форума должны стать отправной точкой для новых проектов. По его словам, число добровольцев в регионе продолжает расти, а система поддержки включает около 20 видов помощи — от консультаций и обучения до возмещения расходов и предоставления помещений.Как поддерживают волонтеровНа территории Ульяновской области для добровольцев предусмотрено порядка 20 различных мер поддержки. Они включают консультационную, информационную, финансовую, организационную, имущественную и методическую помощь.Одно из направлений — финансовая поддержка. В регионе проводится конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций. Средства могут направляться на реализацию программ и проектов, связанных с развитием добровольчества.Кроме того, предусмотрена оплата или возмещение транспортных расходов участникам делегаций Ульяновской области, сформированных из числа волонтеров. Речь идет о поездках на мероприятия, посвященные развитию добровольчества, благотворительности и поддержке волонтерских организаций.Добровольцев поощряют и за вклад в общественную жизнь. В регионе учрежден знак губернатора Ульяновской области «За вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства) имени Светланы Анурьевой». Также активистов могут отмечать ведомственными наградами и сувенирной продукцией в рамках различных мероприятий.Отдельное направление создано для людей старшего поколения. Для «серебряных» волонтеров старше 55 лет работает профильная обучающая площадка в формате круглогодичного лагеря «Серебряный университет». Здесь проходят тематические заезды и смены, где участники могут получить новые знания, обменяться опытом и включиться в общественные проекты.Есть и практическая помощь. Волонтерам могут предоставлять помещения для организации и проведения мероприятий, питание, форменную и специальную одежду, оборудование и средства индивидуальной защиты. Это особенно важно при работе на крупных мероприятиях, выездных акциях и в ситуациях, где требуется дополнительное оснащение.Еще одно направление — методическая поддержка. Добровольцы проходят обучение, получают инструкции и материалы, необходимые для выполнения конкретных задач. Это позволяет сделать волонтерскую работу более организованной и безопасной.Консультационная и информационная поддержка помогает добровольцам ориентироваться в действующих проектах, узнавать о мероприятиях, конкурсах и возможностях участия. Для начинающего волонтера это возможность не просто присоединиться к разовой акции, а найти направление, в котором его помощь действительно будет востребована.Помощь бывает разнойВолонтерство в регионе давно вышло за рамки отдельных разовых акций. Оно включает помощь людям, поддержку участников СВО, работу с пожилыми, поиск пропавших, экологические и культурные проекты, помощь животным, участие в спортивных событиях и крупных общественных мероприятиях.Главная задача — помочь человеку найти именно то направление, которое ему близко. Для кого-то это работа с детьми или пожилыми, для кого-то — культура и спорт, поисковая деятельность, благотворительность или участие в гуманитарных проектах.II Международный форум «Солидарность» прошел при поддержке Правительства Ульяновской области, Министерства молодежного развития региона и Регионального ресурсного центра по развитию добровольчества и благотворительности АНО «Счастливый регион» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».Сегодня помогать можно в любом возрасте и в самых разных сферах. А действующие в регионе меры поддержки позволяют добровольцам получать знания, находить единомышленников, развивать собственные инициативы и продолжать полезную работу уже на постоянной основе.Таким образом, добровольчество в области развивается не только как общественная инициатива, но и как система, в которой человеку помогают включиться в полезную работу.Фото предоставлено Региональным ресурсным центром по развитию добровольчества и благотворительности АНО «Счастливый регион».