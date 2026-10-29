Две ульяновских школы отмечены благодарностью Минобразования Беларуси

Образование 29.10.2026 05:26

Две школы из Ульяновской области получили благодарность от Министерства образования Республики Беларусь. Церемония награждения состоялась в рамках Форума Ассоциации школ России и Беларуси, который прошёл в Санкт-Петербургском государственном университете.В мероприятии приняли участие более 150 директоров и педагогов из российских и белорусских школ. Приветственное слово от министра просвещения РФ Сергея Кравцова зачитал Дмитрий Мерешкин, отметивший, что Ассоциация является значимой площадкой для объединения педагогических сообществ двух стран.