Единое пособие на 52 тысячи детей получили ульяновцы

Общество 16.11.2026 06:11

В 2026 году Отделение Соцфонда по Ульяновской области назначило единое пособие на 52 тысячи детей. Эта мера поддержки остается одной из самых востребованных среди семей с доходом ниже регионального прожиточного минимума. С начала года условия назначения выплаты претерпели ряд изменений.Почти 25 тысяч родителей получают выплатуПо информации регионального Отделения Соцфонда, единое пособие в Ульяновской области является одной из самых популярных федеральных мер социальной поддержки. В текущем году выплату получают почти 25 тысяч ульяновских родителей. Право на пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход не достигает установленного в регионе прожиточного минимума.Что изменилось в расчете доходаС 2026 года при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются единовременные материальные выплаты, которые работодатели производят при рождении или усыновлении ребенка.Кроме того, доход трудоспособных членов семьи от трудовой деятельности теперь должен составлять не менее 8 МРОТ за расчетный период. В 2026 году эта сумма равняется 216 744 рублям.При определении минимально необходимого дохода, помимо заработной платы и поступлений от предпринимательской и иной деятельности, стало учитываться пособие по временной нетрудоспособности.Поддержка беременных женщинЕдиное пособие также назначается женщинам, вставшим на учет по беременности до 12 недель. В 2026 году региональное Отделение Соцфонда установило такую выплату 1300 жительницам Ульяновской области.Как подать заявление и получить выплатуУльяновские семьи и беременные женщины могут оформить единое пособие через портал госуслуг, в офисе МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Ульяновской области. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней — при условии, что дополнительные документы не требуются. После одобрения первая выплата перечисляется в течение 5 рабочих дней, затем средства поступают ежемесячно 3-го числа за предыдущий месяц.Телефон для справок: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).