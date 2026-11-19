Происшествия 19.11.2026 10:11

В Засвияжском районе Ульяновска на улице Лихачева спасатели пришли на помощь мужчине с инвалидностью, который не мог открыть дверь и просил о помощи. Об инциденте сообщает Управление гражданской защиты.Тревожный сигнал из ЗасвияжьяПо данным ведомства, 19 ноября в службу спасения поступил тревожный сигнал из Засвияжского района Ульяновска: на улице Лихачева мужчина с инвалидностью просил помощи за закрытой дверью.Вскрытие двери и помощь пострадавшемуНа место происшествия оперативно прибыли спасатели. В присутствии родственников и сотрудников полиции они вскрыли дверь с использованием специального инструмента. Внутри квартиры был обнаружен хозяин в сознании. Мужчине вызвали скорую медицинскую помощь, после чего его оставили под наблюдением родственников.