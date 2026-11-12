Главой администрации Кузоватовского района стал человек из леса

Власть 12.11.2026 05:26

Вчера, 11 ноября, стало известно, что по итогам конкурсного отбора и открытого голосования на заседании Совета депутатов Кузоватовского района главой администрации избран Владимир Борисов.— Все этапы процедуры проведены в строгом соответствии с законом о местном самоуправлении, — сообщили в районной администрации.Известно, что Владимир Борисов родился в Кузоватовском районе 6 октября 1978 года. В 2001 году получил высшее образование в Саратовском аграрном университете по направлению «инженер лесного хозяйства». С 2015 года возглавлял МУП «Кузоватовский лесхоз». После реорганизации предприятия в декабре 2024 года в ООО «Кузоватовский лесхоз» продолжил свою деятельность в качестве генерального директора.Он активно участвует в общественной жизни района. Депутат Совета депутатов Кузоватовского городского поселения и Совета депутатов Кузоватовского района от партии «Единая Россия». Женат, воспитывает троих детей.Жители отмечают, что самое главное — он из местных. А это многое значит: мол, знает районные проблемы.Напомним, что бывший руководитель района Александр Вильчик погорел на громком коррупционном скандале. Его полномочия были досрочно прекращены летом решением областного суда в связи с утратой доверия. Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства: в частности, конфликт интересов при распределении субсидий и формировании земельного участка под ангаром, принадлежащим сыну главы.