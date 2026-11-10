Губернатор Русских поздравил ульяновских полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел

Власть 10.11.2026 08:23

Глава Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских обратился с поздравлением к сотрудникам и ветеранам УМВД России по региону в честь профессионального праздника, который отмечается 10 ноября.Гарант безопасности и законностиВ своем поздравлении губернатор подчеркнул, что правоохранительные органы Российской Федерации являются гарантом безопасности, олицетворяют спокойствие и надежность. Он отметил, что, выполняя служебный долг на дежурстве и боевом посту, сотрудники органов внутренних дел порой с риском для жизни обеспечивают порядок и законность. Глава региона назвал эту работу сложной и требующей полной отдачи.Поддержка близких — опора для тех, кто служитАлексей Русских от всего сердца поздравил с праздником близких и членов семей сотрудников. Он отметил, что на их долю выпадают бесконечные тревоги и волнения за тех, кто находится на службе, а также огромная гордость за достойную и честную службу на благо Родины. Губернатор подчеркнул, что поддержка супругов, детей и родителей очень важна для тех, чья профессия связана с постоянной готовностью служить Отечеству.Преемственность поколений и роль ветерановПо словам главы региона, сегодня многие молодые специалисты, стремясь к тому, что закаляет характер, выбирают службу в органах внутренних дел. Большая заслуга в этом принадлежит ветеранам МВД, которые примером своей стойкости и мужества воспитывают смену из смелых и ответственных молодых людей, уважающих законы Российской Федерации. Губернатор выразил уверенность, что выбравшие эту профессию с честью и достоинством пронесут ее через всю жизнь.Пожелания личному составу и ветеранамВ завершение Алексей Русских пожелал личному составу и ветеранам УМВД по Ульяновской области в дальнейшем совершенствовать профессиональные навыки и умения, быть крепкой опорой общества и государства, передавать свой опыт следующему поколению. Он также пожелал успехов, крепкого здоровья, счастья и поздравил всех с праздником.