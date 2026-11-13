Храм и стриптиз: в Ульяновске конфликт вокруг заведения у Симбирской семинарии

Общество 13.11.2026 07:16

В Ульяновске разгорается скандал из-за стриптиз-клуба возле церкви. Епархия сделала заявление, бизнесмены отстаивают свои права.В Ульяновске на ул. Гончарова начал работать стриптиз-клуб. Идёт набор танцоров, висит реклама. Всё бы ничего, вот только заведение это находится в пристройке к историческому зданию Симбирской духовной семинарии, в непосредственной близости от храма во имя Трёх святителей.Понятно, что ополчилась Симбирская епархия, которая считает оскорбительным и недопустимым размещение подобного заведения в данном месте. Их аргумент ещё и в том, что там единственный проход к храму, по которому ходят семьи с детьми.В Симбирской епархии заявляют, что клуб ведёт активную рекламную кампанию, содержащую непристойные изображения, в социальной сети, в настоящий момент запрещённой в Российской Федерации, но доступной несовершеннолетним.«Руководствуясь тем, что работа данного заведения в непосредственной близости от действующего исторического храма с воскресной школой для детей несёт в себе вызов общественной нравственности, традиционным духовно-нравственным, культурным и семейным ценностям, которые находятся под защитой Российского государства, а также является прямым нарушением Федерального закона „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“, Симбирская епархия готовит обращения в прокуратуру и правоохранительные органы Ульяновской области с требованием проверки законности деятельности данного заведения», — говорится в заявлении.Кстати, в планах епархии — вернуть историческое здание духовной семинарии (ул. Гончарова, 30).Священнослужители надеются, что этот бизнес получит здоровую общественную оценку и будет строго контролироваться ответственными структурами.Что говорит народ? Мнения ульяновцев разделились.— Деятельность подобных «развлекательных» учреждений не запрещена законодательно, — поясняет юрист Олег Луговой. — Хотя организация такого бизнеса имеет ряд условий и ограничений, а также требует строгого контроля со стороны органов власти и правоохранительных органов.Представители епархии стоят на своём: храм во имя Трёх святителей посещает большое число горожан, в том числе прихожане с маленькими детьми. При храме организована воскресная школа для детей и подростков. Размещение стриптиз-клуба в непосредственной близости к храму, в единственном проходе к нему со стороны улицы Гончарова является прямым нарушением Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».Напомним, что противостояние началось ещё летом. Коммерсанты, в свою очередь, отрицают нарушения закона. Городская администрация заявила, что помещение находится в частной собственности, а закон не запрещает открывать ночные клубы рядом с церквями.В соцсетях ульяновцы тоже спорят. Одни требуют закрыть клуб, другие — на стороне предпринимателей. Мол, бизнес даёт налоги (деньги в казну).«Конечно, по-хорошему такое заведение надо за город, а не в центре».«Его не закроют. Оно одно денег в месяц приносит как годовой бюджет».Кстати, в России зафиксировано несколько резонансных конфликтов из-за открытия стриптиз-клубов рядом с храмами, и почти все они заканчивались закрытием заведений.Челябинск (2010 и 2025 годы). В городе дважды вспыхивали конфликты между прихожанами и владельцами эротических клубов по соседству. Один из них закрылся после проверки силовиков, которые выявили продажу алкоголя без лицензии и допуск несовершеннолетних.Омск (2021 год). Ночной клуб со стрип-шоу открылся неподалёку от православного храма и вызвал массовое возмущение верующих. Под давлением общественности владельцы приняли решение закрыть заведение самостоятельно.Как разрешаются такие спорыУльяновские юристы поясняют, что, поскольку закрыть клуб только из-за моральных норм или близости к храму суд не может, проверяющие органы (прокуратура, полиция, Роспотребнадзор) обычно находят нарушения в сфере торговли алкоголем, пожарной безопасности или правил размещения рекламы «18+».Ситуация накаляется…