Из-за игры «Волги» и «Текстильщика» перекроют дорогу в Ульяновске

Спорт 30.10.2026 12:19

В субботу, 31 октября, на центральном стадионе «Труд» пройдёт матч 16-го тура Первой лиги по футболу. Ульяновская «Волга» встретится с ивановским «Текстильщиком».В связи с проведением спортивного мероприятия городские власти вводят временные изменения в схему дорожного движения. На улице Андрея Блаженного на участке от улицы Александра Матросова до улицы Гончарова с 08:00 до 19:30 будет полностью запрещена остановка и стоянка транспортных средств. С 15:00 до 19:00 здесь ограничат движение транспорта.Горожан и гостей города просят заранее планировать свои маршруты и с пониманием отнестись к мерам безопасности.