Из-за вейпов мемориал Ленину в Ульяновске предложили перенести в Саранск

В Ульяновской области объявили нешуточную войну вейпам и хотят одними из первых запретить эту продукцию полностью. Из-за этого в Госдуме произошёл небольшой курьёз.Доля подростков, использующих вейпы в регионе, выросла на 40% по сравнению с 2020 годом. Производители позиционируют их как «безопасную альтернативу», но аэрозоль электронных сигарет содержит токсичные вещества: формальдегид, акролеин и соли тяжёлых металлов. «Безобидный пар» провоцирует тяжёлые поражения лёгких.«Употребление психоактивных веществ среди несовершеннолетних продолжает расти из-за иллюзии безопасности. Онлайн-продажи через мессенджеры делают наркотики доступными, а ложная информация о безвредности вейпов затягивает детей в эксперимент, который может стоить им будущего», — сказал главный психиатр-нарколог регионального Минздрава Михаил Белянкин.Медики и санитарные врачи бьют тревогу.«При нагревании выделяются канцерогены и формальдегиды. Наша задача — объяснить молодёжи реальные риски», — считает заведующая Центром здоровья Екатерина Фирулина.В Управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщают, что в аэрозоле электронных сигарет содержится 31 опасное вещество. Это ведёт к росту острых отравлений, возникновению повреждений лёгких, расстройств центральной нервной системы и аллергических реакций.Полный запрет на 5 летПо новому федеральному закону регионы могут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи никотинсодержащей продукции на своей территории в рамках эксперимента. Ульяновская область решила стать лидером в этих начинаниях.На этой неделе депутаты Заксобрания на профильном комитете рассмотрели проект регионального закона «О полном запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и безникотиновых жидкостей на территории Ульяновской области».«В случае принятия закона Ульяновская область станет одним из первых регионов, реализующих данную норму в формате полного запрета на розничную торговлю, — сообщили в ЗСО. — Документ принят Государственной Думой в июне 2026 года и вступил в силу 1 октября 2026 года. Ульяновская область стала одним из первых регионов, реализовавших это право для защиты здоровья граждан».В случае принятия закона запрет розничной продажи вейпов вступит в силу с 1 марта 2027 года. Срок действия — пять лет, до 1 марта 2032 года. После этого депутаты намерены оценить эффективность меры. По итогам могут продлить запрет или сделать его бессрочным. Окончательное решение по законопроекту будет принято на ближайшем заседании ЗСО.«Вопрос использования вейпов изучен не в полном объёме, но уже очевидно, что количество заболеваний, в том числе среди детей, вызванных ими, увеличивается», — сказал председатель профильного комитета Сергей Шерстнев.Конфуз Куринного?Кстати, на прошлой неделе в Госдуме РФ разразился курьёз из-за вейпов. Спикер Вячеслав Володин напомнил, что регионы могут запрещать их — такой закон Дума приняла. После этого в разговор вмешался новый председатель комитета по охране здоровья Владимир Сысоев (ЛДПР), который заявил, что Ульяновская область, от которой избран Алексей Куринный, закон о запрете вейпов не приняла.«Вы — родина Ильича, подавайте пример. Беда! Будем переносить мемориал из Ульяновска в другой регион. Так нельзя! Это дискредитирует вождя великой революции!» — подколол коммунистов Володин и предложил Мордовии стать родиной мемориала Ленину.На помощь Куринному пришёл единоросс Леонид Ивлев, избранный от Ульяновской области. Он сказал, что законопроект о запрете вейпов принят и вступает в силу 1 марта 2027 года.«Выходит, что Ивлев „спас“ Ульяновск от того, чтобы мы мемориал не перенесли в Саранск», — заявил Володин.«Закон о вейпах в Ульяновской области принят. Вам надо было с этого и начинать!» — добавил спикер.