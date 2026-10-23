Кафе в Майне обязали перевести вывеску на русский язык

13 октября 2026 года Заволжский районный суд Ульяновска удовлетворил исковые требования регионального Управления Роспотребнадзора, поданные против индивидуального предпринимателя в связи с несоблюдением законодательства о защите прав потребителей.Нарушение было зафиксировано в точке общественного питания, расположенной в рабочем поселке Майна. На фасаде заведения красовалась вывеска «efendy kebab» — надпись на иностранном языке, не сопровождавшаяся переводом на русский.Суд установил: поскольку информация на вывеске адресована широкой публике, она должна быть оформлена на государственном языке РФ. Данное требование прямо предусмотрено пунктом 2 статьи 10.1 Закона РФ «О защите прав потребителей». Действия предпринимателя признаны противоправными в отношении неопределенного круга потребителей.По результатам разбирательства суд постановил обязать ИП прекратить размещение информации на иностранном языке без перевода на русский. Помимо этого, в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу предприниматель обязан уведомить потребителей о принятом решении через средства массовой информации.