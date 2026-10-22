Как проходит осеннее озеленение Ульяновска

План осеннего озеленения Ульяновска уже выполнен более чем на треть. Директор «Городского центра по благоустройству и озеленению» Геннадий Моргунов сообщил главе города Александру Егоровичу Болдакину, что с 6 по 20 октября на городских территориях высадили 418 саженцев молодых деревьев.В начале недели у домов на Камышинской и в Юго-Западном районе появились 28 лип. Возле ДК «Киндяковка» высадили четыре ели, на Хрустальной, Кирова и проспекте Гая — 20 берёз, 15 рябин и 41 липу, на Нариманова — 60 лип. Посадки также велись на Рябикова, Магистральной, Дворцовой, 12 Сентября, Среднем Венце, в проезде Аверьянова и на чётной стороне Спасской, где недавно завершили масштабный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».Благоустроили и скверы «Северный Венец», «Строителей», «Губернаторский», а также территорию на проспекте Академика Филатова — там высадили около 140 многолетних растений. В парке «Дружбы народов» появилось 60 новых насаждений: 18 пирамидальных клёнов, 10 лип, девять краснолистных дубов, восемь рябин и 15 боярышников.Всего этой осенью в Ульяновске высадят более 1000 деревьев — почти 900 по муниципальному заданию и 209 в качестве компенсации за строительство моста через Свиягу, а также около 2300 кустарников. Ускорить работы помогло новое оборудование — механизированный пересадчик деревьев, приобретённый в августе.