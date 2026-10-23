Как провести выходные в Ульяновске

Город подготовил программу на любой вкус: рок-вечер в «Ржавом Ключе», шедевры Шостаковича во Дворце творчества и музыкальная сказка с органом в кирхе Святой Марии. Ценителей искусства ждут мастер-класс в Музее изобразительного искусства, открытие выставки Ирины Мещеряковой в «Квартале» и погружение в немецкий романтизм в Художественном музее. Детям и любителям вечерних событий — интерактив с Домовёнком Кузей, прогулки со сказкой во Владимирском саду, драма «Лисьи огни» и экскурсия с фонариками в теремке над Волгой.Песни «Сплина»: массовое караоке | 18+25 октября, 20:00. Бар «Ржавый Ключ», ул. Дворцовая, 7.Владимир Новиков («Пиратские копии») и легендарные хиты «Сплина» — поём всем залом.Концерт «Ола, Мексика» | 6+24 октября, 17:00. Дворец творчества детей и молодёжи, ул. Минаева, 50.Разбор Симфонии № 5 и Концерта № 1 Шостаковича. Оркестр «Губернаторский» (дирижёр Эдуард Дядюра), пианист Владимир Родин (Москва).Сказка с органом «Музыканты из Бремена» | 6+24 октября, 13:00. Кирха Святой Марии, ул. Ленина, 100.Знакомые герои в новой версии композитора Олега Матвеева.«Музейный семейный выходной» | 6+24 и 25 октября, 13:00. Краеведческий музей, б-р Новый Венец, 3/4.24-го — занятие «Домовёнок Кузя из музея», 25-го — экскурсия «Древний мир» со скелетом плиозавра.«Прогулка со сказкой» | 0+24 и 25 октября, 14:00. Владимирский сад, ул. Плеханова, 10.Интерактивное путешествие по осеннему парку.«Флористический этюд» | 12+24 октября, 14:00. Музей изобразительного искусства XX–XXI вв., ул. Л. Толстого, 51.Натюрморты XX века и арт-практикум.Немецкое искусство XVII–XIX вв. | 12+24 октября, 15:00. Художественный музей, б-р Новый Венец, 3/4.Живой разбор запасников: фарфор, стекло, скульптура. Куратор — Алина Михайлова.Выставка «Каталог вопросов» | 16+24 октября, 18:00. «Квартал», ул. Ленина, 78.Работы Ирины Мещеряковой: наивность, фольклор и синяя шариковая ручка.Спектакль «ЛИСЬИ ОГНИ» | 14+24 и 25 октября, 18:00. Библиотека им. Аксакова, ул. Минаева, 48.Мистическая драма Влады Ольховской о подростках и выборе.Ночная экскурсия в теремок над Волгой | 6+24 октября, 19:00. Дом Огонь-Догановского (1895 г.).Путешествие с фонариками по старинному теремку.