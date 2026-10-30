Как спорт помогает ветеранам СВО вернуть здоровье и найти себя

Спорт 30.10.2026 08:34

В Ульяновской области реабилитации ветеранов СВО уделяют пристальное внимание. По данным регионального минспорта, лучший восстановительный эффект после травм и ранений даёт вовлечение бойцов в физкультуру. Участники спецоперации занимаются спортом в регионе с конца 2022 года и уже добились серьёзных результатов.«Развитие адаптивного спорта и социальная адаптация ветеранов СВО — важнейший инструмент физического и психологического восстановления. Регулярные тренировки помогают преодолеть последствия травм, укрепить здоровье и дают ощущение товарищества. Для защитников доступны 25 дисциплин, интерес проявили более 50 человек, а шесть участников СВО выступают за национальную сборную», — отметил Губернатор Алексей Юрьевич Русских.Министр спорта региона Николай Цуканов рассказал, что реабилитация ветеранов — ключевая задача ведомства. Работа с тяжелоранеными началась в конце 2022 года на базе Ульяновской спортивной адаптивной школы, где создаются специализированные группы и закрепляются профильные тренеры. Школа находится на проспекте 50-летия ВЛКСМ, 25. Записаться можно напрямую, через медико-социальную экспертизу или фонд «Защитники Отечества». Ветерану доступны 22 дисциплины по трём направлениям: для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха.По словам министра, главное — не цифры, а ощущение товарищества: когда рядом такие же парни, прошедшие через огонь, возвращается полнота жизни. Помимо занятий, ветераны могут трудоустроиться в спортивные школы. В структуре минспорта работают три ветерана СВО, двое — на руководящих должностях, среди них кавалер ордена Святого Георгия Андрей Круглов, директор школы «Лидер».Реабилитация невозможна без поддержки семьи: проводятся соревнования «Кубок почтальона» для детей, проект «Берегини», командные игры в лазертаг и сдача ГТО вместе с детьми. Ветераны сами проводят в школах паралимпийские уроки мужества. Федеральный центр также помогает: в 2026 году региону передали пять специализированных бобов, а на базе региональной федерации развиваются стрельба из лука, лыжные гонки и волейбол сидя.«Приходите на соревнования, посмотрите на ребят в деле. Они — настоящие герои нашего времени», — пригласил министр.