ЖКХ 19.11.2026 09:42

Школы и детские сады первыми получили тепло, вслед за ними потеплело и в домах ульяновцев. О том, прошло ли все по графику, а также о готовности энергосистемы к зиме рассказал директор Ульяновского филиала «Т Плюс» Андрей Калачев.Ремонтная кампания и начало сезонаКак отметил Андрей Калачев, подготовка к зиме — это всегда большой объем работы. Энергетики производственных предприятий — двух электрических станций и тепловых сетей — с задачами справились успешно: филиал получил паспорт готовности.Специалисты выполнили все запланированные работы: отремонтировали оборудование ТЭЦ и обновили ключевые участки трубопроводов.Самым сложным стал участок трубопровода в районе Пушкаревского кольца. Решение о его замене приняли по итогам диагностики роботизированным комплексом. Участок меняли целиком: 160 метров сети специалисты протолкнули через проходной канал без перекрытия автодороги и изменения схемы движения транспорта.Также магистральные теплосети обновили на улице Карла Маркса, где заменили более 720 метров трубопровода, и на улице Отрадной вдоль дома № 79 — здесь заменили два участка общей длиной 350 метров. Поэтапную замену трубопровода этим летом провели и на улице Жигулевской. Сначала поменяли отдельный участок, что позволило в кратчайшие сроки открыть движение, а затем продолжили перекладку трубы.Проделанная работа позволила филиалу войти в зиму спокойно, по графику и без массовых жалоб.«Обновление инфраструктуры — это прежде всего вопрос комфорта и надежности для наших жителей».Инвестиции в надежностьРемонтная кампания не ограничивается летним периодом. Уже сейчас начинается подготовка к следующему межотопительному сезону: проводятся торгово-закупочные процедуры, закупаются новые трубы с современным изоляционным покрытием и системой оперативно-диспетчерского контроля.Такие технологии позволяют сократить потери тепла и быстрее выявлять повреждения. Срок службы новых труб составляет более 30 лет.При этом темпы обновления теплосетей не всегда соответствуют желаемому масштабу. По словам Андрея Калачева, на это влияет рост цен на материалы, оборудование и работы. За последние пять лет стоимость замены одного метра трубопровода выросла примерно на 40%. Дорожают металл, изоляционные материалы, запорная арматура, спецтехника, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы.Отдельная статья расходов — топливо. Стоимость газа только в 2025 году увеличилась более чем на 20%, что существенно выше прогноза Минэкономразвития.При этом для жителей продолжают действовать льготы, субсидии и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.Что делать, если дома холодноПуск тепла требует времени и настройки всей системы теплоснабжения. В процессе участвуют теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также управляющие компании. От того, насколько слаженно они работают, зависит, как быстро тепло доходит до квартир.«Т Плюс» подает теплоноситель от источника — ТЭЦ — и доводит его до границ зданий. Дальше за настройку внутридомовых систем отвечает управляющая компания.«В зоне нашей ответственности находятся 340 тысяч жителей. Для нас это не просто цифра, а комфорт людей, бесперебойная работа больниц, детских садов, школ. Именно поэтому нам необходима уверенность в каждом звене технологической цепи».Если в квартире стало холодно, энергетики рекомендуют действовать так:В первую очередь обратиться в управляющую компанию. Ее специалисты должны определить причину проблемы и принять меры по ее устранению либо передать информацию в ресурсоснабжающую организацию.Если управляющая компания не реагирует, можно обратиться в управление ЖКХ администрации города либо в контрольно-надзорные органы.Автор: Вероника Крайнова