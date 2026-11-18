18.11.2026 07:45

13 ноября в Ульяновской области состоится II Международный форум волонтеров «Солидарность». Добровольцы из стран Содружества встретятся, чтобы обменяться опытом, обсудить совместные проекты и найти новые форматы сотрудничества. Форум станет одной из крупнейших площадок региона, посвященных развитию добровольчества.Сегодня в Ульяновской области на платформе Добро.РФ зарегистрировано более 90 тысяч волонтеров, работают 16 Добро.Центров. Но реальное число тех, кто помогает другим, гораздо больше.Волонтерство — это не только участие в крупных акциях. Помощь пожилому человеку, сбор средств для благотворительной организации, забота о бездомных животных, посадка деревьев, уборка территории, поддержка тех, кто оказался в сложной ситуации, — все это тоже добровольческая деятельность.Волонтеры участвуют в благотворительных, социальных и образовательных проектах, помогают незащищенным категориям граждан, включаются в работу там, где особенно важны человеческое участие и готовность действовать. Для многих добровольчество становится постоянной частью жизни.Есть и более сложные задачи. 16 ноября команда ульяновских добровольцев отправится в Курскую область. В нее войдут 20 человек. Они будут помогать разбирать завалы и ухаживать за пациентами в военных госпиталях. Перед поездкой участники команды смогут обменяться опытом с коллегами именно на форуме «Солидарность».Более 300 участниковФорум пройдет 13 ноября на площадке Дворца творчества детей и молодежи и объединит более 300 студентов-добровольцев из разных стран.Программа будет разделена на деловую и практическую части. В ней примут участие представители Ассоциации Добро.РФ и руководители волонтерских организаций Ульяновской области. Запланированы образовательные семинары, тренинги, презентационные площадки и дискуссионные панели.Практическая часть будет посвящена непосредственному участию в волонтерских акциях, в том числе вовлечению иностранных студентов в добровольческую деятельность.Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Правительства Ульяновской области, Министерства молодежного развития региона и регионального ресурсного центра по развитию добровольчества АНО «Счастливый регион».Какая поддержка есть у волонтеровВ Ульяновской области для добровольцев предусмотрено около 20 различных мер поддержки. Это консультационная, информационная, финансовая, организационная, имущественная и методическая помощь.Одно из направлений — финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, которые развивают добровольчество. Для них проводится конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета. Средства направляются на реализацию социальных программ и проектов, связанных с волонтерской деятельностью.Кроме того, предусмотрена оплата или возмещение транспортных расходов участникам делегаций Ульяновской области, сформированных из числа добровольцев. Речь идет о поездках на мероприятия, связанные с развитием волонтерства, благотворительности и поддержкой добровольческих организаций.Есть и формы общественного признания. Волонтеров могут награждать ведомственными наградами, а также знаком губернатора Ульяновской области «За вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства) имени Светланы Анурьевой». Для людей, которые годами помогают другим, это возможность получить признание своего вклада в жизнь региона.Отдельное внимание уделяется «серебряным» волонтерам — людям старше 55 лет. Для них действует профильная обучающая площадка в формате круглогодичного лагеря «Серебряный университет». Добровольцы старшего возраста могут принимать участие в профильных заездах и сменах, получать новые знания и включаться в общественные проекты.Поддержка касается и практической стороны работы. Волонтерским объединениям могут предоставляться помещения для организации и проведения мероприятий. Во время акций добровольцы могут обеспечиваться питанием, форменной и специальной одеждой, оборудованием и средствами индивидуальной защиты.Не менее важна методическая помощь. Волонтеры проходят обучение, получают инструкции и материалы, необходимые для выполнения конкретных задач. Это особенно важно там, где добровольческая работа связана с повышенной ответственностью — например, при оказании помощи пожилым людям, участии в крупных мероприятиях или работе в сложных условиях.Кроме того, добровольцев поощряют сувенирной продукцией в рамках мероприятий по финансовой грамотности и других тематических проектов.Помогать может каждыйДобровольчество давно перестало быть занятием только для студентов или участников специализированных организаций. Сегодня к нему присоединяются люди самых разных возрастов и профессий. Кто-то готов регулярно участвовать в крупных проектах, кто-то помогает время от времени, а кто-то просто не проходит мимо человека, которому нужна поддержка.Именно поэтому количество зарегистрированных волонтеров — только часть общей картины. За цифрами стоят конкретные поступки: помощь соседу, участие в благотворительной акции, работа с детьми, забота о животных, поддержка пожилых людей и участие в общественных инициативах.Форум «Солидарность» должен стать площадкой, где этот опыт можно объединить, обсудить и передать другим. А действующие в регионе меры поддержки помогают тем, кто уже включился в добровольчество, продолжать эту работу и развивать новые проекты.Фото предоставлено пресс-службой правительства и губернатора Ульяновской области.