Когда спорт объединяет: «Мозаика» поддержала Чемпионат по киокусинкай

Спорт 29.10.2026 04:08

25 октября в МБУ ФОСЦ «Орион» состоялось масштабное спортивное событие — Чемпионат Ульяновской области и Первенство города Ульяновска по киокусинкай. В соревнованиях приняли участие 360 спортсменов из Ульяновска, Димитровграда и Энгельса. Каждый поединок стал не просто демонстрацией техники, а настоящей школой характера: бойцы показывали выдержку, дисциплину и умение держать удар — и в прямом, и в переносном смысле.Особую значимость турниру придало участие Региональной общественной организации «Ульяновская Ассоциация Киокусинкай». Главным судьёй соревнований выступил президент ассоциации Максим Шевченко — его опыт и авторитет задали высокий стандарт проведения турнира. Для юных спортсменов это не только возможность проверить свои силы, но и ценный урок: как вести себя в напряжённой борьбе, уважать соперника и достойно принимать и победу, и поражение.Важную роль в поддержке молодых бойцов сыграл фонд «СОДЕЙСТВИЕ»: организация предоставила призы, которые стали приятным стимулом для участников и символом признания их стараний. Такие награды особенно важны на старте спортивного пути — они укрепляют мотивацию и напоминают, что труд и упорство обязательно будут замечены.Медиахолдинг «Мозаика», освещавший событие, подчёркивает: спорт — это не только про медали и рекорды, но и про воспитание сильных личностных качеств. Дисциплина, уважение к сопернику, целеустремлённость — именно эти ценности лежат в основе киокусинкай и должны становиться частью общественной культуры. Поддержка подобных мероприятий — вклад в популяризацию здорового образа жизни и формирование позитивного примера для молодёжи.«Мозаика» благодарит организаторов турнира за доверие и возможность быть частью этого важного события, а также выражает признательность фонду «СОДЕЙСТВИЕ» за вклад в развитие детского и юношеского спорта в регионе. Впереди — новые турниры, новые имена и новые истории побед, которые медиахолдинг продолжит рассказывать своим читателям.