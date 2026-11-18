Образование 18.11.2026 09:30

Депутат Госдумы РФ Владимир Кононов обратился с поздравлением к преподавателям и наставникам высшей школы Ульяновской области в День преподавателя высшей школы, который отмечается 19 ноября.Парламентарий подчеркнул вклад педагогов в становление специалистовВ своём поздравлении Владимир Кононов отметил, что за каждым успехом студента стоят труд, терпение и умение вовремя оказать поддержку.От преподавателей зависит, какими станут студентыОбращаясь к преподавателям, депутат заявил, что именно от них во многом зависит, какими специалистами и гражданами станут сегодняшние студенты. Он также указал на рост роли преподавателя высшей школы: технологии меняются быстро, однако фундаментальные знания, научная школа и личный пример педагога остаются основой профессионального становления.Система высшего образования региона — одна из сильнейшихКононов отметил, что система высшего образования Ульяновской области входит в число сильнейших. По его словам, преподаватели готовят кадры для авиастроения и автомобилестроения, приборостроения и радиоэлектроники, IT и других высокотехнологичных направлений, формируют у молодёжи ответственную гражданскую позицию и стремление направлять свои таланты на благо Отечества.Связь даты с ЛомоносовымДепутат напомнил, что дата 19 ноября связана с днём рождения Михаила Ломоносова — основателя первого российского университета. Его пример, по словам Кононова, напоминает, что наука и преподавание держатся на любознательности, честности и уважении к знанию.Пожелания преподавателямВладимир Кононов выразил уверенность, что научная школа и неравнодушие к студентам и впредь останутся сильной стороной российского педагогического сообщества. Он пожелал преподавателям высшей школы крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых профессиональных высот и благодарных студентов.