Кто из известных российских артистов выступит в Ульяновске

С 26 октября по 13 ноября в Ульяновской области пройдёт музыкальный фестиваль «Осенние гастроли». Жителей региона ждут шесть концертов с участием известных российских исполнителей, творческих коллективов и оркестров Ульяновской филармонии. В программе — народные танцы, джаз, органная и симфоническая музыка.Фестиваль откроется 26 октября во Дворце «Губернаторский» выступлением ансамбля танца «Лезгинка» из Дагестана с программой «Мой Дагестан». Гастроли организованы при поддержке РОСКОНЦЕРТа.29 октября московский ретро-ансамбль «Георгий Тадоровский & Tadorovsky Band» перенесёт слушателей в атмосферу 1920–1930-х годов, исполнив классический джаз, танго и салонные романсы.3 ноября в церкви Святой Марии выступит органист Фёдор Морозов с произведениями Баха. 7 ноября камерный состав Ульяновского симфонического оркестра «Губернаторский» под руководством Максима Рубцова исполнит сочинения Вивальди, Пьяццоллы, Барбера и Раттера.10 ноября Государственный камерный хор Татарстана и Ульяновский оркестр русских народных инструментов представят программу, посвящённую Году единства народов России, с обработками народных мелодий.Завершится фестиваль 13 ноября во Дворце «Губернаторский» выступлением Ульяновского симфонического оркестра под управлением Эдуарда Дядюры с солистами Александром Красновым и Анастасией Сорокиной. Вечер посвятят 260-летию Николая Карамзина — зрителям представят композицию «Граф истории государства Российского».За три недели ульяновцы смогут познакомиться с разными музыкальными направлениями — от народного искусства и ретро-джаза до классических произведений. Фестиваль объединит гастрольные выступления артистов из других регионов и проекты местных коллективов, став одним из заметных событий осеннего культурного сезона.