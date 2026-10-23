Кто из водителей в Ульяновске имеет право на досрочную пенсию

В 2026 году Отделение СФР по Ульяновской области досрочно назначило страховую пенсию по старости ещё восьми водителям. Всего в регионе эту льготу получают более 400 человек, ранее работавших на общественном транспорте.Право на досрочную пенсию имеют водители трамваев, автобусов и троллейбусов, работавшие на регулярных городских маршрутах. Однако необходимо соблюдение ряда условий: работодатель должен отчитываться о таких сотрудниках, запись в трудовой книжке — точно соответствовать Списку льготных профессий, а работа — быть постоянной, полный день, на городских маршрутах на транспорте с числом сидячих мест не менее восьми.Сама льгота предусматривает: для мужчин — выход с 55 лет при стаже 25 лет и 12,5 года на льготной должности, для женщин — с 50 лет при стаже 20 лет и 10 годах льготной работы. Индивидуальный пенсионный коэффициент должен составлять не менее 30.Проверить свой стаж можно на госуслугах, заказав выписку из ИЛС. Если данные неполные — обращайтесь в клиентскую службу СФР с подтверждающими документами. Консультации — по телефону 8 800 100 00 01 (бесплатно).