«Кто виноват?»: после смерти младенца в ДТП в Новом городе ульяновцы продолжают спорить

ДТП 28.10.2026 12:03

25 октября в ульяновской больнице умер младенец, которого сбили вместе с коляской в Новом городе.Двухмесячный ребёнок получил тяжёлую черепно-мозговую травму и ушибы. Его сразу же госпитализировали, но медики не смогли спасти ему жизнь — травмы оказались слишком тяжёлыми.Напомним, что на прошлой неделе в Новом городе возле ТЦ «Парс» (перекрёсток проспектов Авиастроителей и Тюленева) 18-летний водитель на легковушке не справился с управлением и сбил людей, стоявших на островке безопасности. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое пассажиров легковушки. Среди сбитых на островке оказалась и 23-летняя мама с младенцем, который лежал в детской коляске.В сети появилось видео аварии. Видно, как парень на большой скорости проезжает перекрёсток, но ему создала помеху машина, которая в этот момент поворачивала вправо. Парень не справился с управлением и врезался в островок безопасности. Двое пострадавших до сих пор находятся в больнице.В соцсетях ульяновцы спорят о том, кто виноват. Одни считают, что виновата легковушка, которая выезжала на Тюленева и заняла не свою полосу. Другие винят парня: мол, ехал на большой скорости, мог бы и притормозить. Третьи считают, что неправильно отрегулированы светофоры, да и сам островок безопасности небезопасен.Юристы отмечают, что смерть пострадавшего меняет правовые последствия для виновника ДТП: его дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью. Расследование уголовного дела находится на контроле облпрокуратуры.А на месте ДТП появился импровизированный мемориал погибшему ребёнку.