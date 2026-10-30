Лекарства стоимостью более 17 млн рублей поступили в Ульяновскую область

Общество 30.10.2026 07:27

На склад «Госаптеки Ульяновской области» поступила партия дорогостоящих лекарств на сумму свыше 17 млн рублей. Препараты закуплены за счёт федерального бюджета по программе «14 высокозатратных нозологий», сообщили в региональном минздраве.Лекарства предназначены для пациентов с гемофилией, рассеянным склерозом и злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной тканей. После проверки их передадут в аптечные пункты для выдачи пациентам.Программа действует с 2008 года и обеспечивает бесплатный доступ к дорогостоящим препаратам. Вопросы льготного лекарственного обеспечения можно задать по телефону горячей линии: 8 (8422) 340-003.