Ликвидация «КДВ»: футбольный Томск вновь остался без профессионального клуба

Спорт 28.10.2026 13:03

Томский футбол понес серьезную потерю: клуб «КДВ» объявил о прекращении работы. 27 октября игрокам, тренерам и административному персоналу АНО сообщили о начале процедуры ликвидации. Финальным матчем для команды станет выездная встреча с «Крыльями Советов 2» в Самаре в воскресенье. Бывший атташе «Томи» Сергей Симонов в интервью КП-Томск объяснил, почему проект свернули, как болельщики поддерживали коллектив до последнего и что ждет спортсменов.Причина закрытия — невыполненная задачаО решении Симонов узнал 27 октября. По его словам, официальное основание известно давно: перед штабом и футболистами ставилась цель выйти в «серебро» Второй лиги А, однако выполнить условие не удалось. Команда заняла второе место, хотя в 2025 году была только третьей — прогресс очевиден, но нужного результата не хватило. Формально основание для прекращения проекта существует, отметил собеседник. При этом для томичей клуб стал настолько социально значимым явлением, что до последнего оставалась надежда на иное решение — очень хотелось, чтобы команду сохранили, тем более она показывала реальное развитие.Гарантии зависели от результатаСимонов подтвердил: обсуждалось, что при выполнении зачета клуб получит финансирование на следующий год. Эту ситуацию в интернете образно сравнили с задачей выпустить 100 гвоздей, когда выпущено лишь 50 — метафора, по его мнению, очень точная.Аншлаги даже в снегИнтерес местных жителей Симонов назвал колоссальным: стадион собирал аншлаги практически на всех матчах. Даже на последнюю игру, когда ударили холода и пошел снег, пришли 1615 зрителей при вместимости арены 2500 человек — примерно две трети заполнения в такую погоду. Обычно билеты раскупались под завязку, особенно на западную трибуну, где всегда было не протолкнуться. На футбол ходили целыми семьями с детьми — люди шли не просто посмотреть игру, а провести время в хорошей атмосфере. Это доказывает, что самый популярный вид спорта в стране востребован среди томичей, несмотря на трудности.Закрылись и молодежные структурыВместе с главной командой прекратили работу молодежка и футбольная школа «КДВ». Проект просуществовал два года: юношескую команду создали фактически сразу после появления главной. Сначала было два состава — второй коллектив с подрастающими футболистами и чистая молодежка; в 2026-м их объединили, оставив только томских воспитанников. Сейчас все распущено. Ребята показывали отличные результаты: молодежный состав занял третье место, до последнего боролся за второе и обыграл в последнем туре трехкратных чемпионов Сибири из барнаульского «Темпа». Прогресс очевиден, и для Томска это был крайне полезный проект — местная молодежь подрастала, училась и тянулась к спорту.Игроки не останутся брошеннымиДля футболистов и тренеров это не станет крахом: у них действуют контракты, а при расторжении предусмотрены соответствующие выплаты, как при закрытии любого предприятия. Люди продолжат карьеру в иных клубах — это обычная практика. Томские воспитанники показали себя очень неплохо: уже есть информация, что другие ФК хотят забрать некоторых ребят как из молодежного состава, так и из первой команды. Их уровень действительно заметили.Параллели с «Томью»Масштаб, конечно, разный, отметил Симонов. У «Томи» была 65-летняя история, сертифицированная академия работала десятилетиями и давала результаты вплоть до сборной страны — достаточно вспомнить Данила Глебова, коренного томича, занимавшегося в школе «Томи», а сейчас играющего за московское «Динамо» и снова вызванного в национальную сборную, или Евгения Чернова, прошедшего всю местную систему и выступавшего в Лиге чемпионов. У «КДВ» масштабы меньше, ведь клубу всего два года, но суть от этого не меняется: город теряет важную часть спортивной жизни.Когда ждать возрожденияВопрос очень сложный, признал собеседник. После закрытия «Томи» он, честно говоря, вообще не думал, что команда снова появится — тогда просто нашелся человек, готовый вкладывать силы и средства, это был счастливый случай. Но обстоятельства сложились так, что он не смог продолжать спонсировать клуб дальше. Сейчас нужно искать новых инвесторов, на что могут уйти годы, поэтому неизвестно, когда появится следующий ФК. При этом остается надежда на положительный итог, ведь Томск по праву считается футбольным городом.«Футбольные корни» Сибирских АфинПервая за Уралом футбольная секция появилась здесь в 1909 году, об этом писали газеты; было создано общество содействия физическому развитию. Еще тогда доктор Владислав Пирусский, знаменитая личность, понимал, что нужна профилактика, важно, чтобы дети и взрослые занимались спортом. Все это неразрывно связано с историей томского футбола. Симонов считает, что без данного вида спорта здесь нельзя и власти не должны оставлять город без клубов: в Томске очень много студентов и молодежи, а спорт, особенно командные виды, — огромное воспитательное поле, патриотизм, дисциплина, умение работать в коллективе. Футбол — большой социальный проект. Но пока, к сожалению, приходится констатировать, что ФК закрывают, и это вызывает глубокое сожаление.