Лисы у школы, медведь на дереве: дикие звери осваивают ульяновские сёла и города

Косолапые и лисы стали проблемой для Ульяновской области: на лис охоту уже открыли, а медведя готовятся исключить из Красной книги.2026 год можно назвать «медвежьим». За последние месяцы зафиксировано несколько инцидентов. В октябре в Инзенском районе (село Аргаш) дикий медведь зашёл прямо в село, залез на дерево около жилых домов и устроил там трапезу, напугав местных жителей. В августе около посёлка Красный Гуляй Сенгилеевского района была замечена медведица с двумя медвежатами. В Майнском районе около посёлка Гимово крупного хищника зафиксировали свободно разгуливающим по открытому полю недалеко от жилых построек. В Тереньгульском районе у Солдатской Ташлы автомобилисты сняли медведя прямо у дороги в поле.С лисами ситуация не менее напряжённая.— Если медведей стало больше из-за миграции и бесконтрольного роста, то лисы переживают пик циклического роста популяции, который происходит раз в 3–4 года, — пояснил зоолог Валерий Аркамов.По мнению специалистов, из-за обилия мышей в лесах прошлой зимой выжило почти всё потомство. Молодым особям стало тесно в лесу, и они массово пошли в города и сёла области в поисках лёгкой добычи и пищевых отходов.Так, в октябре дикую лису сняли в самом центре города на улице Ленина, а в Парке Победы регулярным гостем стал молодой лисёнок. Лис замечали бегающими во дворе школы № 37 на улице Западный Бульвар, на улице Камышинской и на Северном Венце.Ульяновские экологи и Роспотребнадзор предупреждают: лисы являются главными природными переносчиками бешенства. Здоровая дикая лиса никогда не подойдёт к человеку добровольно. Если лиса выглядит «милой», не боится людей, заходит во дворы и даёт себя погладить — это первый признак смертельной болезни. В селе Солдатская Ташла Тереньгульского района бешеная лиса зашла во двор и покусала домашних собак. Заразиться можно не только от укуса, но и от простого попадания слюны зверя на повреждённую кожу.Что предпринимают власти?Лисы не занесены в Красную книгу и относятся к охотничьим ресурсам. Минприроды региона объявило, что с 15 сентября по 28 февраля 2027 года в области разрешена охота на лисиц. Ограничения по количеству добычи полностью сняты.— Информация обо всех лисах, замеченных в черте населённых пунктов, передаётся егерям для оперативного реагирования, — сообщили в Минприроды.А вот с медведями пока проблема. На данный момент отстрел бурого медведя строго запрещён. Однако участившиеся выходы к людям вынудили власти пойти на пересмотр охранного статуса животного. Минприроды региона официально инициировало процедуру исключения бурого медведя из Красной книги области. Это позволит более оперативно регулировать численность популяции, хотя в министерстве подчёркивают: «изымать» опасных особей из природы закон разрешает и сейчас, если есть прямая угроза жизни граждан.— По фактам появления диких животных в населённых пунктах необходимо обращаться в администрации муниципальных образований, а в случаях немедленного реагирования — в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112, которая координирует действия и передаёт информацию во все профильные службы, — рассказали в региональном Минприроды.Журавль на пляжеНо не только медведи и лисы создают головную боль. Сейчас экологи и чиновники недоумевают, что делать с краснокнижным журавлём, поселившимся в Ульяновске.Напомним, что журавль-красавка два месяца живёт на пляже в парке 40-летия ВЛКСМ. Орнитологи уверяли, что птица оторвалась от стаи, но улетит с другими. Однако наступили холода, а птица так и не отправилась в тёплые страны.— В ближайшие дни планируют поймать и временно поселить журавля в Ульяновском зоопарке. Перед этим птицу осмотрит ветеринар, — сообщили в Росприроднадзоре.Весной красавку отвезут на юг Самарской области, где проходит маршрут сезонной миграции журавлей.А тем временемВ ульяновском зоопарке появился карликовый кенгуру Полина. Её доставили к нам из питерского зверинца. Это самка. Напомним, что в зоопарке уже есть два кенгуру.Кстати, скоро работники местного зоопарка отправятся в Индию в частный зоопарк слонов. Возможно, что в будущем у нас появится индийский слон.