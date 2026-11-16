Лосиный скандал в Цильнинском районе: за браконьером последовал инспектор

Происшествия 16.11.2026 05:47

Осудили инспектора Ульяновского областного общества охотников и рыболовов за пособничество в незаконной охотеЭта история произошла ещё 3 января. В Цильнинском районе, в 5 км от посёлка Источник, 47-летний ульяновец Дмитрий Неверов на снегоходе «Polaris» из охотничьего ружья «Benelli Vinci» застрелил самку и самца лося. Однако разрешения на отстрел двух животных у него не было. Он попытался избавиться от одной туши, но вскоре правоохранители его задержали и возбудили уголовное дело. Ущерб составил более 1 млн рублей. В сентябре Неверова осудили: он оштрафован на 700 тысяч рублей с конфискацией охотничьего гладкоствольного ружья и снегохода в собственность государства. Штраф и ущерб он полностью погасил.Но в деле появился ещё один фигурант. Выяснилось, что 61-летний инспектор Ульяновского областного общества охотников и рыболовов Николай К. незаконно организовал на месте преступления оформление разрешения на добычу копытного животного, а затем принял меры к сокрытию туши лося. Его задержали и обвинили в пособничестве в незаконной охоте. - На прошлой неделе суд согласился с позицией заместителя прокурора Цильнинского района и приговорил Николая К. к штрафу в размере 250 тысяч рублей с запретом заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов, на один год, - сообщили в облпрокуратуре.