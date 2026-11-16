Маленькая девочка застряла ногой в батарее в Засвияжье

Происшествия 16.11.2026 09:21

В Засвияжском районе Ульяновска маленькой девочке потребовалась помощь спасателей: её нога застряла в радиаторе отопления. Инцидент произошёл в субботу, 14 ноября, на улице Камышинской.Тревожный сигнал из ЗасвияжьяВ службу спасения поступило сообщение о происшествии в Засвияжском районе Ульяновска. Как уточнили в Управлении гражданской защиты, на улице Камышинской нога маленькой девочки застряла в радиаторе отопления.Спасатели освободили ногу без поврежденийПрибывшие на место специалисты аккуратно освободили ногу ребёнка, не повредив кожные покровы малышки. Как отметили в ведомстве, медицинская помощь девочке не понадобилась.