Мать-героиня из Томской области Елена Заяц: «Рожу по Божьей воле и пятнадцатого ребеночка»

Общество 28.10.2026 11:15

Жительница села Могочино Томской области 46-летняя Елена Заяц родила 14 детей и готовится к новому пополнению. В октябре-2026 президент Владимир Путин удостоил ее звания «Мать-героиня» за заслуги в укреплении института семьи.Вера как основа многодетной жизниВ разговоре с КП-Томск Елена сразу пояснила: они с мужем Александром — очень верующие люди, что и дает силы для воспитания сыновей и дочерей. Звание «Мать-героиня» присваивают тем, кто поставил на ноги 10 и более ребятишек.Большое хозяйство и девять детей под одной крышейПо словам женщины, у семьи большое хозяйство: три коровы, быки, телята. Все успевают, хоть и спят всего по несколько часов в сутки. Муж — фермер-самозанятый, но в основном супруги полностью посвящают себя дому и детям. Сейчас с ними живут 9 ребятишек: семеро школьников, самому младшему 5 лет. Взрослые дети уже с профессиями.Потери и испытанияЕлена рассказала, что один сын утонул в 15-летнем возрасте, а старший от первого брака Михаил погиб 27-летним на СВО, у него 4 медали. 20-летний Роман год назад вернулся из Армении, где проходил службу. 18-летний Иоанн занимает должность замкомвзвода в Росгвардии в Москве. Всего детей теперь 12, плюс внук и 4 внучки.Женщина показывает фотографию погибшего сына и с горечью уточняет: Михаил был настоящим патриотом, отправился служить по контракту. Даже после ранения, пролечившись в госпитале, рвался помогать парням на передовую. Погиб в 2024-м. У парня осталась дочь, которой сейчас 9 лет.Совет старца и решение принимать детей от БогаСудьба испытывала Елену не раз: она похоронила молодым первого супруга и три года одна воспитывала сына. Затем вышла замуж за Александра, от которого родила еще 13 ребятишек.Женщина признается, что когда-то, ожидая четвертого малыша, испытывала смущение и сокрушалась: «Ну куда столько?». Разрешить сомнения помог местный старец. К нему, по словам сельчанки, приезжали в Могочино со всего мира, он помогал людям как Матрона Московская. Елена уверена, что архимандрит Иоанн поддерживает ее и сейчас, даже после кончины. В сложный момент он объяснил: «В этом мире женщина приносит плоды, а та, которая их не приносит, подобна засохшему дереву».Старец сказал ей, что бесплодие или малое число сыновей и дочерей бывает дано свыше, но использование предохранительных средств приравнивается к аборту. Говорил, что при встрече с Богом родители увидят красивых юношей и девушек, которых могли бы подарить миру, но не сделали этого. С тех пор она решила принимать столько ребятишек, сколько дает Господь. Все дети здоровы, а в самом ближайшем будущем семья ожидает 15-го.Воспитание в любви и жизни приходаВсех дочерей и сыновей супруги стараются воспитывать в любви, регулярно водят на богослужения. Семья активно участвует в жизни местного прихода при Свято-Никольском монастыре. Ребятишки ответственные, трудолюбивые, ухоженные и жизнерадостные.По словам Елены, в их доме нет места ссорам из-за пустяков: например, если кто-то порвал одежду, ее просто зашьют — ничего страшного, никаких поводов для криков и ругани. Она добавляет, что муж не пьет, регулярно занимается с сыновьями спортом. Мальчикам объясняют, что сила нужна прежде всего для защиты. В школе никогда не было жалоб на ее детей из-за драк.Награды и ожидание официального врученияВ 2023 году Елене Заяц вручили общественную награду «Мать-героиня» от Союза женских сил. Пригласили на торжество в Москву, оплатили билеты. Медаль не государственная, не дает каких-либо льгот, это гражданская инициатива.Как и где будет происходить вручение новой награды — Елена пока не знает. Говорит, что весть о подписанном президентом Указе — уже само по себе большое событие. Мама очень рада, дети счастливы и горды.В завершение беседы необычная сибирячка сказала, что некоторые люди боятся заводить много детей, думая, что не справятся, но при вере и любви силы находятся — она это прекрасно знает по себе.История Елены Заяц показывает, что материнский подвиг складывается не только из наград. Это ежедневный труд, терпение, вера и безусловная любовь.