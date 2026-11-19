Погода 19.11.2026 03:29

Главное управление МЧС России по Ульяновской области объявило «желтый» уровень опасности на 19 ноября 2026 года. В регионе ожидается усиление ветра с порывами до 15–18 м/с, а также гололед и гололедица на дорогах. Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить выход из дома.Неблагоприятный прогноз на 19 ноябряПо данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС», 19 ноября существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными ситуациями на объектах ЖКХ и энергоснабжения, природными пожарами и дорожно-транспортными происшествиями на территории Ульяновской области.Ожидается «желтый» уровень опасности. Ночью и днем 19 ноября прогнозируется усиление юго-восточного и южного ветра с порывами 15–18 м/с. Кроме того, ночью и утром местами ожидается гололед, на дорогах — гололедица.Рекомендации спасателей при сильном ветреГлавное управление МЧС России по Ульяновской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения при неблагоприятных погодных условиях. При усилении ветра следует ограничить выход из зданий и находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям и недостроенным зданиям.Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. По возможности не выходите из дома, а находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон.Меры безопасности при гололедеПри гололедных явлениях пешеходам, прежде чем выйти на улицу, стоит обратить внимание на свою обувь. Рекомендуется подготовить слабоскользящую обувь, передвигаться осторожно и не торопясь, стараться обходить все места с наклонной поверхностью.Переходить дорогу следует только в разрешенных местах. Желательно, особенно детям, иметь на одежде светоотражающие элементы. Не начинать свое движение до полной остановки автотранспорта.Водителям — повышенная осторожностьОсновные затруднения в ненастную погоду возникают у водителей: ухудшается видимость, повышается скользкость дороги, что обуславливает заносы и скольжение. Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, усилить контроль за техническим состоянием транспортного средства. По возможности рекомендуется отказаться от дальних поездок.Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия. При движении следует управлять транспортным средством осторожно, учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия.Телефон доверияЕдиный «телефон доверия» ГУ МЧС России по Ульяновской области: 8 (8422) 39-99-99. Спасатели призывают беречь себя и своих близких.