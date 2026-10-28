Медиахолдинг «Мозаика» провел пресс-конференцию

28.10.2026 12:49

Мероприятие прошло 23 октября в КОШЕЛЕВ Конгресс-Холл. Учредители Эмиль Мифтахов и Рустем Хайруллин рассказали о развитии медиахолдинга, представили новые редакционные проекты, познакомили со своей командой и обсудили сотрудничество с бизнесом, властью и общественными организациями.Газету «Мозаика» еженедельно читают порядка 342 тысяч человек. Ежемесячный совокупный тираж газеты «Мозаика» и журнала «Деловое обозрение» составляет около 800 тысяч экземпляров. Новостной портал холдинга ежемесячно посещает более 400 тысяч читателей, а количество просмотров достигает 700 тысяч. В холдинге работает около 135 специалистов. КооперацияЭмиль Мифтахов, учредитель медиахолдинга «Мозаика»Для нас медиа — это не просто газета, сайт или рекламная площадка. Это инструмент, который должен приносить реальную пользу людям. Мы ежедневно сталкиваемся с теми же вопросами, что и наши читатели: транспорт, образование, здоровье, занятость, поддержка семей, качество городской среды. И наша задача — не просто рассказать о проблеме и перейти к следующей новости. Нам важно помогать находить решения, объединяя людей, бизнес, общественные организации и государственные структуры.Именно поэтому сегодня одним из главных направлений нашей работы становится кооперация. В регионе есть сильные предприниматели, предприятия, общественные организации, спортивные федерации, учреждения. У каждого есть свои ресурсы и компетенции. Но зачастую они существуют отдельно друг от друга. И наша задача как медиахолдинга — помочь этим людям встретиться и объединить возможности вокруг конкретных задач.Особое место в идеях медиахолдинга занимает социальное предпринимательство. Это модель, при которой бизнес развивается, но одновременно приносит пользу обществу. В ближайших планах — создание совместных проектов с предпринимателями, которые будут адресованы тем, кому сегодня особенно нужна поддержка: старшему поколению, семьям с детьми, многодетным семьям, семьям участников СВО, детям, которым не хватает возможностей для развития.Об уже существующем сотрудничестве на пресс-конференции рассказали несколько предпринимателей, а муфтий Ульяновской области Ильдар Хаджи Сафиуллин анонсировал новый совместный проект.Медиахолдинг готов предоставлять информационную поддержку, специальные условия для социальных проектов и помогать предпринимателям доносить такие инициативы непосредственно до жителей региона. Одно из таких партнерств закрепили документом на пресс-конференции: руководство медиахолдинга подписало соглашение о сотрудничестве с областным семейным советом Ульяновской области. Про «Мозаику»Газета «Мозаика» сегодня становится более социальной и прикладной. Было принято решение отказаться от подхода, при котором первая полоса превращается в рекламный буклет. Сейчас гораздо важнее использовать ее для проектов, которые действительно касаются жизни людей: здоровья, семьи, образования, транспорта, безопасности, возможностей для детей и старшего поколения. У газеты уже есть подобный опыт сотрудничества. Например, совместно с «Ульяновскэлектротрансом» медиахолдинг использует возможности газеты для привлечения сотрудников. Несколько тысяч экземпляров распространяются в электротранспорте, а отклики читателей передаются непосредственно работодателю. То есть медиа в данном случае становится частью решения конкретной городской задачи.Про «Деловое обозрение»Медиахолдингу «Мозаика», кроме газеты, принадлежит журнал «Деловое обозрение» и цифровые ресурсы. Журнал в первую очередь ориентирован на деловую аудиторию, предпринимателей, руководителей компаний и всех, кто интересуется экономикой, развитием бизнеса. Теперь журнал начинает новый этап развития. Происходят изменения в редакционной группе, разрабатываются новые подходы к содержанию и перспективам развития.Изменения коснутся визуального оформления, преподнесения информации и содержания. Экономика и бизнес — это не только цифры. Это в первую очередь люди. В журнале будет больше экспертного мнения, историй развития. Больше внимания будет уделяться тематическим фотопроектам. География распространения расширяется. Теперь это не только Ульяновская область, а еще Казань и Самара. Запускается новый проект подкастов как видеоформат «Делового обозрения». Планируется создать мощную цифровую основу. Социальные сети и сайты медиахолдинга будут работать в единой большой экосистеме. «Деловое для него/для нее»Медиахолдинг развивает проект «Деловое для него/для нее», который дополняет привычный формат деловых публикаций. Если традиционно внимание уделяется руководителю компании и его профессиональным достижениям, то новый проект предполагает другой угол зрения: личные интересы, увлечения, мечты и самореализация. Это позволит показать не только деловую сторону жизни предпринимателя, но и людей, которые поддерживают его за пределами работы и влияют на семейную жизнь.Первый выпуск проекта «Деловое для него» подготовили в сжатые сроки: за десять дней удалось собрать материалы примерно о 100 участниках из Ульяновской области и других регионов России.«Бренд года — 2026»Еще один анонс касался возвращения проекта «Бренд года». В 2027 году проект планируют возобновить в обновленном формате. Вместо прежнего ресторанного формата мероприятие перенесется в Ульяновский драматический театр. Также анонсировали концепцию церемонии в стиле премии «Оскар». Подробности программы и условия раскроются позднее.В конце мероприятия у всех присутствующих была возможность задать вопросы руководителям медиахолдинга. В основном прозвучавшие вопросы были о сотрудничестве и о редакционной политике медиахолдинга.