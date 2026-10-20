Медики проведут выездную диспансеризацию в селах Цильнинского района

Жители Цильнинского района Ульяновской области смогут пройти диспансеризацию и флюорографию без выезда из своих населённых пунктов. До конца октября мобильные медкомплексы будут работать в сёлах и рабочих посёлках района ежедневно с 9:00 до 14:00.20 октября обследования пройдут в Мокрой Бугурне, 21-го — в р. п. Цильна, 22-го — в Большом Нагаткине. 23 октября медики посетят Новые Алгаши, а жителей Средних Алгашей доставят к месту обследования.Далее выезды продолжатся: 24, 28 и 30 октября — р. п. Цильна, 26-го — Нижние Тимерсяны, 27-го — Старые Алгаши, 29-го — Большое Нагаткино.Передвижные комплексы позволяют сельчанам проходить профилактику рядом с домом — в частности, проверять органы грудной клетки с помощью мобильного флюорографа. Это особенно важно для небольших населённых пунктов, где нет возможности пройти все обследования на месте. Регулярная диспансеризация помогает вовремя выявлять заболевания, которые на ранних стадиях протекают без симптомов.Жителям района советуют учитывать график и не откладывать проверку здоровья.