Мэрия Ульяновска проанализировала развитие транспорта, дорог, жилья и ЖКХ

В мэрии проанализировали социально-экономическую ситуацию в Ульяновске с 2021 года по настоящее время. Окончательные данные есть за четыре прошедших года и первое полугодие 2026-го. Вопреки пессимистичным прогнозам, почти все ключевые показатели растут: ввод жилья увеличился на 7%, оборот организаций — на 2%, розничной торговли — на 15%. Средняя зарплата выросла на 11% и составила 85 806 рублей в месяц. Налоговые и неналоговые доходы бюджета превысили прошлогодний уровень на 8%.«Это общая заслуга — результат работы команды губернатора Алексея Русских, органов местного самоуправления и активного участия жителей», — отметил глава Ульяновска Александр Болдакин.Самая острая проблема для горожан — содержание дорог и работа общественного транспорта. За пять лет капитально отремонтировали 72 км дорог и построили более 4,5 км новых. Запущено движение по обновлённой переправе через Свиягу на улице Минаева и по новому мосту в створе улиц Шевченко и Смычки. Завершается ремонт дороги на Императорском мосту. Планируется ежегодно капитально ремонтировать не менее 10 участков дорог.Транспортная сеть включает 85 маршрутов и 15 предприятий, ежегодно перевозится более 93 млн пассажиров. За пять лет закупили 291 автобус, в этом году для ПАТП-1 приобрели 10 автобусов большого класса. Разработаны комплексная схема организации дорожного движения и программа развития транспортной инфраструктуры — их утвердят в этом году.Приоритет — улучшение жилищных условий. С 2021 по 2025 год введено 2 млн 230 тыс. кв. м жилья, на одного жителя приходится более 33 кв. м. План на 2026 год — 409 тыс. кв. м, реализуется 19 проектов комплексной застройки. Заключено восемь договоров о развитии застроенных территорий, два уже полностью реализованы. С 2021 года расселено 929 человек из 357 квартир в 24 аварийных домах. С 2006 года выдано 590 свидетельств на соцвыплаты молодым семьям, а с 2021 по 2026 год финансирование этого направления выросло в семь раз.По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 26 общественных пространств, включая парки «Прибрежный», «Молодёжный», «Новое поколение», Дружбы народов, «Победа» и другие. Сейчас работы идут на шести территориях, на следующий год выбраны сквер «Династия», Центральный пляж и территория у Ленинского мемориала. Планируется благоустраивать не менее трёх пространств ежегодно.С 2021 по 2025 год высажено более 19 тыс. деревьев и кустарников, снесено 14 175 аварийно опасных деревьев, ежегодно высаживается более 100 цветников. На Новом Венце расчистили склон площадью более 11 тыс. кв. м — горожанам вновь открылся вид на Волгу. По проекту «Формирование комфортной городской среды» отремонтировали 163 двора, по программе «Мой двор» за 2024–2025 годы — 165 дворов, в этом году добавятся ещё 108 адресов.В ЖКХ идёт капремонт канализационного коллектора по ул. Кирова (сдача в 2027 году) и трёх самотечных коллекторов по улицам Рябикова, Лихачёва и Александра Невского общей протяжённостью 2,5 км.