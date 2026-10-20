Министр Шалягина назвала дату открытия детской инфекционки

На заседании Общественной палаты глава регионального Минздрава Мария Шалягина рассказала о строительстве и капремонте медучреждений.Инфекционный корпус детской облбольницы готов на 96,93%. Из-за переносов сроков объект выпал из нацпроекта, завершившегося в 2024 году, — область заплатила штраф 34 млн рублей. Общая стоимость стройки — 3,6 млрд рублей. Здание построено, благоустройство завершено, осталось высадить деревья поздней осенью. На завершение работ и оснащение выделен 1 млрд рублей: закуплено 765 единиц оборудования и мебели, ещё по ряду позиций идут закупки. Получение ЗОС запланировано на 15 декабря 2026 года, открытие для пациентов — на первый квартал 2027-го. Министр признала: проблемы с завершением работ остаются.Налог на имущество для медучреждений слишком высок. В этом году проблема остра для детской облбольницы, в следующем к ней присоединится инфекционный корпус. Платных услуг у учреждений нет — только ОМС. Шалягина попросила Общественную палату направить инициативное письмо на имя Малышева, чтобы ускорить решение вопроса.Новое приёмное отделение центра им. Чучкалова (бывшая БСМП) планируют сдать 25 декабря. На стройку выделено более полумиллиарда рублей. Пропускная способность — 150 человек в сутки, 83% — экстренные. Это позволит разделить потоки пациентов. Каркас готов, монтируется тепловой узел, примыкание к улице Рылеева обустроят в конце октября.В ЦГКБ устанавливают аппарат МРТ — второй в городском медучреждении. Ранее обследование было доступно только в онкодиспансере и областной больнице.В 2027 году Минздрав планирует капремонт Карсунской райбольницы, строительство 21 ФАПа и закупку 4 единиц тяжёлого оборудования.